Fórmula 1 renova com GP da Áustria até 2027

A Red Bull seguirá tendo uma prova para chamar de "sua" na Fórmula 1. A categoria anunciou nesta quarta-feira (15) a renovação do contrato com o GP da Áustria, no Red Bull Ring, que garante a realização da etapa até pelo menos 2027.

O GP da Áustria tornou-se uma das etapas mais tradicionais do calendário da F1, sendo realizada pela primeira vez em 1970, quando o circuito ainda se chamava Österreichring, com vitória de Jacky Ickx. Mas o evento já datava dos anos 1960, quando ainda acontecia fora do Mundial.

O circuito esteve no calendário da F1 de forma ininterrupta até 1987, retornando apenas em 1996, agora sob o nome de A1 Ring. O Mundial seguiu visitando a Áustria até 2003, tendo sido palco de um dos maiores fiascos da história da categoria quando, em 2002, a Ferrari forçou Rubens Barrichello a ceder a vitória para Michael Schumacher na linha de chegada.

Nos dez anos seguintes, o GP da Áustria ficou de fora da F1. Mas com o crescimento da Red Bull no esporte, a marca de bebidas energéticas adquiriu o circuito e negociou com a categoria pelo retorno do evento.

A F1 voltou a acelerar no Red Bull Ring em 2014, com vitória de Nico Rosberg pela Mercedes. E após quatro anos de domínio do time alemão, os donos da casa obtiveram seu primeiro trinfo no circuito em 2018, com Max Verstappen, o maior vencedor do grid atual.

Nos últimos anos, a Áustria se tornou um dos maiores palcos da invasão laranja, dos torcedores de Verstappen, além de ser um ponto importante para a F1. Com o impacto da pandemia da Covid-19, a categoria realizou dois GPs no Red Bull Ring em 2020 e em 2021.

"O GP da Áustria une uma combinação perfeita de uma pista desafiadora, corrida de alta velocidade e um belo local para nossos fãs, então fico feliz em anunciar que voltaremos ao Red Bull Ring até pelo menos 2027", disse o CEO da F1 Stefano Domenicali.

"Com a celebração do 10º ano desde o nosso retorno a Spielberg, gostaria de agradecer aos envolvidos nessa negociação, especialmente a Red Bull. E quero homenagear Dietrich Mateschitz [cofundador da Red Bull] pelo amor, paixão e visão que ele trouxe para a F1, garantindo o sucesso do evento e o grande entusiasmo pelo nosso esporte na Áustria e ao redor do mundo".

