Em meio a relatos da mídia alemã de Fórmula 1 de que a AlphaTauri poderia ser vendida após a mudança de administração da Red Bull, o chefe da equipe Franz Tost e Christian Horner, anularam as sugestões de que o time de Faenza está à venda.

Mas, enquanto um dos chefões do esquadrão de Milton Keynes, Helmut Marko, confirmou que "a AlphaTauri permaneceria interna", ele reconheceu que a Red Bull está procurando maneiras de melhorar o desempenho da equipe 'irmã' dentro e fora da pista.

Enquanto a equipe Red Bull vem arrecadando prêmios significativos em dinheiro após seus sucessos nas últimas temporadas, coroados pelo título mundial de construtores do ano passado, a AlphaTauri não apresenta os mesmos resultados positivos.

Seu nono lugar no campeonato de construtores do ano passado significa que se tornou mais caro para a Red Bull mantê-la. Enquanto o falecido proprietário da equipe principal, Dietrich Mateschitz, estava totalmente comprometido em financiar a AlphaTauri, o novo CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, é considerado mais crítico em relação ao desempenho do esquadrão dentro e especialmente fora da pista.

O conselheiro, Marko, explicou que "temos que fazer alguma coisa" para mudar o desempenho esportivo e financeiro da equipe. “É verdade que o nono lugar da AlphaTauri no campeonato de construtores não é o que esperávamos”, disse em entrevista ao canal do YouTube da publicação irmã do Autosport, Formel1.de.

“Isso significa que tem que haver uma melhoria. Também é verdade que o compromisso financeiro da AlphaTauri é muito alto, isso significa que também temos que fazer algo do lado do patrocinador, do lado da receita."

“No decorrer desse processo também discutimos as possibilidades, mas sempre ficou muito claro que a AlphaTauri permaneceria interna. Essa é uma parte importante do nosso trabalho júnior. Como mencionado, nem o desempenho esportivo nem o desempenho financeiro atendem aos padrões da Red Bull, então temos que fazer algo para mudar isso”.

Uma das opções discutidas na imprensa alemã foi uma mudança de Faenza para a Inglaterra, já que o departamento aeronáutico e o túnel de vento da AlphaTauri já operam fora de sua base em Bicester, mas Marko diz que uma transferência total da parte italiana da equipe "é uma interpretação exagerada" neste momento.

"É óbvio que estamos jogando com várias opções, incluindo a Inglaterra", explicou. “A AlphaTauri já tem mais de 100 funcionários na Inglaterra. É uma divisão entre Itália e Inglaterra porque é muito mais fácil encontrar funcionários lá. Mas a ideia de que toda a equipe se mudará imediatamente para também é uma interpretação exagerada."

Quando questionado sobre qual seria um resultado satisfatório para a equipe e seus pilotos Yuki Tsunoda e Nyck de Vries na temporada 2023, Marko respondeu "qualquer coisa entre o sexto e o sétimo é aceitável [na classificação dos construtores]".

