Fórmula 1 testará mudança no formato de classificação em 2023

Como parte de uma série de mudanças no regulamento de pneus, a Fórmula 1 testará uma mudança no formato do treino classificatório em 2023.

Com a FIA buscando reduzir o número de pneus usados por fim de semana, as equipes da F1 apoiaram na semana passada planos para reduzir o número de jogos disponíveis para 2023, de 13 para 11.

Um comunicado da FIA disse que: "Isso será feito para avaliar o impacto da redução na alocação de pneus na atividade de pista, com a intenção geral de mover para um uso mais sustentável de pneus no futuro".

Agora surge a informação de que os experimentos para reduzir o número de jogos de pneus disponíveis também vem com uma nova abordagem para a classificação em dois GPs que ainda serão selecionados.

Enquanto neste momento os pilotos são livres para escolher quais pneus são usados nos três segmentos da classificação, nestes testes do próximo ano, haverá uma determinação de composto para cada sessão.

Nos regulamentos revisados e publicados pela FIA, foi confirmado que os pilotos serão obrigados a usar o pneu duro no Q2, o médio no Q2 e o macio no Q3. Caso alguma destas aconteçam em condições de pista molhada, a escolha passa a ser livre.

Além de forçar pilotos a usarem um composto específico em cada segmento, o uso de pneus mexerá também com o número de compostos disponíveis nos finais de semana.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522,and Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Atualmente, dos 13 jogos de pneus disponíveis aos pilotos em fins de semana sem corridas sprint (incluindo o macio 'extra' para os pilotos no Q3), as normas ditam que cada um recebe oito macios, três médios e dois duros.

Nos dois eventos com o experimento de classificação, os pilotos terão apenas quatro macios, quatro médios e três duros. A mudança de abordagem devem garantir que os pilotos usarão uma maior variedade de pneus ao longo do fim de semana, criando menos desperdício na etapa.

Além da avaliação da nova alocação e o formato de classificação para 2023, a FIA também aprovou planos para que testes de desenvolvimento de pneus sejam realizados em dois GPs neste ano.

A regra determina que as especificações extra de pneus de pista seca sejam disponibilizadas em TL2 de finais de semana sem sprint para qualquer piloto.

