Se em 2022 Max Verstappen conquistou o bicampeonato da Fórmula 1 de forma dominante, em 2023 o holandês vai encaminhando do tri de forma ainda mais acachapante. Até agora, o piloto da Red Bull tem sete vitórias em nove GPs e mais dois triunfos nas corridas sprint, e o total de pontos acumulados por Max o colocariam como líder para além do Mundial de Pilotos.

Até o momento, Verstappen possui um registro quase perfeito no campeonato de 2023. Além das nove vitórias no ano (7 GPs + 2 sprints), o holandês ainda subiu ao pódio na segunda colocação nas duas provas nas quais perdeu para Sergio Pérez (Arábia Saudita e Azerbaijão), tendo ainda quatro dos nove pontos extras distribuídos pela volta mais rápida.

Com isso, Verstappen soma 229 pontos no Mundial, de 250 já disputados até aqui na temporada 2023. Ele já abre 81 de vantagem para Pérez, mais do que o distribuído em 3 GPs.

O que chama a atenção no ano de Verstappen é o fato de que esse total lhe daria a liderança em ambos os Mundiais da F1. Se fosse uma equipe própria, o holandês seria também o líder entre os Construtores.

No momento, a Red Bull possui 377 pontos no Mundial de Construtores, contra 178 da Mercedes. Somente os pontos de Verstappen já dariam ao time austríaco a ponta da tabela, com uma vantagem de 51 para o time alemão.

Essa informação ajuda a dar contexto ao tamanho do domínio exercido por Verstappen até aqui na temporada 2023, com o holandês ajudando a Red Bull a se aproximar de um recorde histórico da McLaren: caso vença os próximos 3 GPs (Grã-Bretanha, Hungria e Bélgica), o time austríaco bate a marca da equipe de Woking como a maior sequência vitoriosa da história da F1 a partir do início do campeonato, obtida com Ayrton Senna e Alain Prost em 1988 com o MP4/4.

E, para muitos, o domínio e a confiabilidade do carro da Red Bull é tamanho que não é impossível para a equipe austríaca fazer a limpa, vencendo todas as corridas da temporada 2023. Lembrando que, além dos 22 GPs programados, temos mais 6 sprints, totalizando 28 provas, sendo que, destas, já tivemos 9 GPs e duas corridas de sábado.

Equipe Pontos no Mundial até o GP da Áustria Red Bull 377 Max Verstappen 229 Mercedes 178 Aston Martin 175 Ferrari 154 Alpine 47 McLaren 29 Haas 11 Alfa Romeo 9 Williams 7 AlphaTauri 2

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?

