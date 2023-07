O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, criticou a sugestão de Lewis Hamilton de que deveria ser estabelecido um prazo antes do qual nenhuma equipe poderia começar a trabalhar no carro do próximo ano, em uma tentativa de evitar um domínio na Fórmula 1.

No início do fim de semana austríaco, Hamilton disse que o campeonato está em outra era de domínio de uma única equipe. O piloto da Mercedes admitiu que ele próprio havia se beneficiado de períodos semelhantes no passado, mas disse que, até que algo fosse feito a respeito, isso aconteceria de novo e de novo.

E, para evitar que isso aconteça, ele sugeriu que as equipes não comecem a trabalhar no carro do próximo ano antes de um prazo pré-determinado, como 1º de agosto, pois isso pode aproximar todas as equipes e impedir que aquelas que estão indo muito mal ou muito bem em uma determinada temporada obtenham uma vantagem adicional ao fazer planejamentos precoces para o ano seguinte.

Horner, como era de se esperar, não concorda com isso, pois acredita que seria fundamentalmente difícil de se aplicar e, por outro lado, as equipes de qualquer forma se aproximarão mais do time dominante com o tempo se as regras não forem alteradas. "Obviamente, ele está falando por experiência própria", ironizou o chefe da Red Bull.

"Acho que seria extremamente difícil de controlar. De que forma você pode dizer 'olha, é 1º de agosto, agora vá'? Como você pode impedir alguém de pensar ou trabalhar no carro do próximo ano? De qualquer forma, a Fórmula 1 já tem um sistema de compensação de tempo no túnel de vento."

"Franz Tost [chefe da equipe AlphaTauri], por exemplo, tem quase o dobro do tempo que nós. Essa é uma grande desvantagem para nós. E a Aston Martin começará a sentir o impacto disso. Teremos que ter muito cuidado com o que levaremos para o túnel de vento para os testes."

"Portanto, isso terá um impacto, e esse sistema não existia há alguns anos. Além disso, o mais importante, na minha opinião, é a estabilidade, e a história da F1 demonstra isso. Se você não mudar as regras, sempre haverá aproximações no pelotão. Até o final de 2025, é provável que a batalha seja incrivelmente acirrada e, em 2026, voltaremos a disputar do zero tudo de novo", concluiu Horner, referindo-se à próxima grande mudança de regras.

