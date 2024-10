Stefano Domenicali pode estar com os dias contados como CEO da Fórmula 1. Segundo reportagem do jornal britânico Daily Mail, a Liberty Media analisa o futuro da direção da categoria, se renova ou não com o italiano ao final do seu contrato.

O contrato atual de Domenicali se encerra no fim de 2025, quando completará cinco anos à frente da principal categoria do automobilismo mundial. Seu antecessor no cargo, Chase Carey, também ficou cinco anos como CEO, de 2016 a 2020.

Segundo o repórter Jonathan McEvoy, a Liberty não descarta fazer a mudança de CEO, mesmo com o bom momento que a F1 atravessa, e às vésperas da introdução do regulamento de 2026.

"O futuro de Domenicali ainda é incerto", escreveu o repórter. "O italiano deveria ter assinado o acordo com a Liberty Media, mas ainda não o fez. Ele ainda tem mais um ano de contrato. A Liberty reforça que não há pressa para a assinatura, mas Greg Maffei [CEO da Liberty Media] conversou com outros nomes da F1 em uma viagem recente a Londres".

A movimentação de Maffei, junto com sua presença mais frequente no paddock, apontam para uma mudança de paradigma da parte da Liberty, com o próprio empresário tendo mais interesse em administrar as coisas. A renúncia recente de Sacha Woodward Hill do cargo de diretora jurídica da F1 após mais de 30 anos com a categoria podem ser mais um indicativo deste cenário.

Segundo a reportagem do Daily Mail, alguns nomes importantes do paddock estão sendo estudados para uma possível sucessão, em uma lista que inclui os chefes Christian Horner, da Red Bull, Toto Wolff, da Mercedes, e o CEO da McLaren Racing, Zak Brown.

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!