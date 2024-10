Apesar de ter perdido toda sua vantagem ao longo da temporada 2024 da Fórmula 1, a Red Bull planeja 'apenas' uma evolução do RB20 para a próxima temporada, acreditando que não vale a pena fazer grandes investimentos em um novo conceito.

Com a equipe austríaca envolvida em uma dura luta pelo título contra a McLaren, ela está ciente de que, se não avançar para o próximo ano, a temporada seguinte pode ser ainda mais difícil. Porém, a combinação do teto orçamentário e os esforços de desenvolvimento do carro de 2026, quando passará a ter o seu próprio motor, a afasta de tomar uma decisão mais radical.

Falando sobre como a equipe estava lidando com as diferentes exigências de agora, 2025 e 2026, Christian Horner disse: "Neste negócio, você está sempre se equilibrando, e precisa sempre colocar um pé a frente do outro. Não dá para projetar tanto assim o futuro. O longouia prazo na F1 significa basicamente dois meses e meio... o que aprendemos neste ano é relevante para o próximo".

"Então o carro do próximo ano será uma evolução deste. Há vários componentes do ano passado que foram transpostos para este, porque é assim que o teto orçamentário funciona. A menos que você tenha uma grande melhora de performance, não faz sentido [mudar]".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Desafio com o motor

A decisão da Red Bull de não criar muita dor de cabeça para si própria com as mudanças do carro para 2025 vem em meio a uma intensificação dos trabalhos para finalizar seu primeiro motor, que será utilizado no carro de 2026. Os investimentos na Red Bull - Ford Powertrains foram pesados, e a equipe está convencida de que terá os dividendos esperados, apesar dos gastos altíssimos.

"É, de longe, o nosso maior desafio", acrescentou Horner. "Criamos um negócio do zero, recrutando agressivamente 600 pessoas, construímos uma fábrica, montamos o processo e unimos um grupo de pessoas para trabalharem em uma cultura da Red Bull, que já teve muito sucesso no lado do chassi. Claro, muitos vieram de outras equipes, competidoras e fornecedoras da F1, e é uma tarefa hercúlea colocar todas as 600 pessoas nos seus processos, cadeia, tudo para produzir para duas equipes em 2026".

"Nos beneficiamos também do fato de termos um grande parceiro com a Ford, e esse relacionamento está correndo muito bem. Mas, inevitavelmente, teremos dores de crescimento a curto prazo. Só que os ganhos a longo prazo de termos tudo em uma mesma sede... Já vimos os benefícios e a diferença de termos os engenheiros de chassi e de motor sentados basicamente um ao lado do outro, já que iniciamos a integração do motor de 2026 com o carro".

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

O fator túnel de vento

Após uma profunda análise sobre os fatores que prejudicaram o progresso do RB20 em 2024, problemas com a correlação entre o túnel de vento e a pista surgiram. Isso vem do fato de a equipe ainda estar usando o mesmo túnel, localizado em Bedford, desde sua entrada na F1, em 2005.

Apesar de já estar trabalhando em um novo túnel de vento, de última geração, que também ficará localizado em sua sede de Milton Keynes, o local não deve estar operacional antes de 2026. Horner insiste que a Red Bull sempre teve em mente que, apesar de ter atualizado o túnel de Bedford ao longo dos anos, ele não é tão tecnologicamente avançado quanto as instalações modernas.

"Sempre soubemos das limitações do túnel. Mas acho que começamos a entender a aerodinâmica desses carros e agora dependemos apenas das margens das mais pequenas. Com isso, as limitações começaram a ficar aparentes".

Ele acrescentou que o compromisso em investir nesse novo túnel de vento só foi possível assim que ficou claro que a ideia de banir o uso desta tecnologia para as equipes foi abandonada.

"Teve um momento em que consideraram banir os túneis de vento. Houve uma discussão sobre isso, se o CFD [também conhecido como 'túnel de vento virtual'] poderia assumir o papel. Adrian [Newey] segurou o início da construção do novo túnel até termos certeza disso. Mas chegou um momento na qual a Aston Martin queria um túnel novo e, aí, a FIA mudou seu posicionamento".

"Então virou uma questão de: 'Olha, temos que fazer isso e temos que fazer isso agora, porque o regulamento dita que, com o teto orçamentário, o túnel que temos é muito ineficiente".

Questionado sobre quais desafios a Red Bull enfrenta com seu túnel de Bedford, Horner disse: "Temos uma sede com um túnel de 60 anos de idade. É uma relíquia da Guerra Fria. Foi bom para produzir alguns carros fantásticos ao longo dos anos. Mas ele tem seus limites. Qualquer coisa abaixo de cinco graus [centígrados], não podemos usá-lo. Qualquer coisa acima de 25 graus, ele se torna instável".

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!