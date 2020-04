Após a saída de Reginaldo Leme da Rede Globo no final do ano passado, Felipe Giaffone fará sua primeira temporada completa como comentarista na emissora. No ano passado, participando das transmissões do SporTV, ele chegou a comentar os GPs da China e de Abu Dhabi pela emissora aberta.

Ele se juntará a Luciano Burti nas transmissões dos GPs, comentando também os treinos no SporTV.

Os dois são paulistas, têm a mesma idade (45 anos) e competiram juntos quando começaram no kart. Depois, as carreiras seguiram rumos diferentes. Burti foi para a Europa e Giaffone para os Estados Unidos. No entanto, a boa relação entre eles continuou. Prova disso foi que na abertura da temporada de 2016 da Stock Car, Burti convidou Giaffone para fazer parte da Corrida de Duplas daquele campeonato.

"Conheço o Felipe desde a época do kart”, disse Burti. “Competimos muito. Coincidentemente, viramos comentaristas e cruzamos novamente nossas rotinas. Eu sempre o respeitei muito como piloto. Uma vez o convidei para fazer uma corrida da Stock Car comigo e, depois, ele me chamou para correr no caminhão dele na Truck. Adorei quando soube que ele iria reforçar a nossa transmissão. Ele tem muita experiência de automobilismo. Tem uma bagagem muito grande e uma excelente visão técnica."

“Trabalhei como comissário da Fórmula 1 por oito anos fazendo as provas no Brasil e dois anos nas provas internacionais também”, comentou Giaffone. “Acabei conhecendo o automobilismo de um jeito diferente. A parceria com o Burti vai ser muito legal porque nos completamos. Sempre gostei muito da parte técnica e ele tem os históricos das pistas. Nas vezes em que trabalhamos juntos, já deu para sentir que formamos uma boa parceria. Eu sempre me dei bem com ele quando pilotávamos."

Encarando seu segundo ano no grupo de emissoras que detém os direitos de transmissão da F1, vindo de transmissões da Indy no Grupo Bandeirantes, Giaffone também pontuou sobre as diferenças de postura nos comentários entre treinos e corrida.

“Já era muito legal fazer os treinos, agora farei também as corridas. Na corrida, você fala um pouco menos do que nos treinos, tem de pontuar os comentários de uma forma mais objetiva. Mas tenho a facilidade de estar com gente que já conheço ao meu lado, como o Luciano Burti, que é um cara que conheço há muitos anos.”

“Tenho estudado muito. O frio na barriga sempre existe. Assim como quando se está guiando, na transmissão não se pode errar. Mas não muda nada o que eu sempre tive: para quem ficou nervoso a vida inteira antes de correr, é um sentimento que conheço bem.”

