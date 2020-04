Hamilton: é "chocante" que o GP da Austrália tenha sido mantido

Enquanto governos ao redor do mundo estão implementando barreiras de entrada em seus países e outros grandes eventos esportivos estão sendo cancelados, o hexacampeão Lewis Hamilton afirmou estar impressionado com o GP da Austrália, etapa inaugural da temporada da Fórmula 1, seguindo em frente.

"Estou muito, muito surpreso por estar aqui", disse Hamilton, quando perguntado pelo Motorsport.com se ele estava confortável por estar no GP. "Acho ótimo que temos corridas, mas estou chocado que estamos todos aqui sentados nessa sala".

"Temos muitos fãs já por aqui enquanto parece que o resto do mundo está reagindo. Talvez um pouco tarde, mas já nessa manhã vimos [Donald] Trump fechando as fronteiras da Europa com os Estados Unidos, a NBA suspendendo a temporada, e a F1 dando sequência".

"Eu vi Jackie Stewart esta manhã, ele está bem e saudável, mas eu já encontrei com várias pessoas mais idosas aqui no paddock. Há uma preocupação para com as pessoas que estão aqui. É definitivamente uma preocupação para mim. Então, respondendo à sua pergunta, não".

Depois, quando perguntado sobre as razões para realizar a corrida em meio às preocupações sobre segurança, com cinco membros do paddock da F1 já testados para o coronavírus, Hamilton respondeu: "O dinheiro manda, mas sinceramente não sei. Não consigo dizer mais que isso".

"Não acho que devo esconder minha opinião. O fato é que estamos aqui e peço a todos que sejam muito cuidadosos ao tocar portas e superfícies. Eu espero que todos tenham álcool gel e, para os fãs, eu realmente espero que eles tomem as precauções necessárias".

"Eu estava andando e vendo tudo seguindo normalmente, é como um dia normal. Então, eu espero que os fãs fiquem seguros, e realmente espero que esse final de semana corra sem nenhum problema maior".

As autoridades médicas da Austrália confirmaram que caso algum membro de equipe teste positivo para o Covid-19, as equipes precisarão passar por quarentena, o que pode forcar o GP a ser cancelado. Atualmente, cinco membros do paddock estão em isolamento aguardando os resultados, quatro da Haas e um da McLaren. Hamilton sugeriu que potenciais atrasos nos resultados do teste ajudariam os organizadores, já que eles chegariam após a corrida.

Quando perguntado se a corrida deveria ser cancelada caso o teste dê positivo, ele disse: "Não sou eu quem toma a decisão. Mas eu ouvi que os resultados levarão cerca de cinco dias: é muita coincidência não?"

ATUALIZAÇÃO: Poucas horas depois, a McLaren confirmou que seu funcionário que estava em isolamento testou positivo para o coronavírus e decidiu se retirar do GP da Austrália, deixando uma grande dúvida sobre a realização da corrida. Até o momento, a F1, a FIA e a organização do GP se manifestaram, mas ainda não tomaram uma decisão.

GALERIA: Relembre os carros de Hamilton na F1: