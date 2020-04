Albon: Coronavírus deixa "clima diferente" no GP da Austrália

Mesmo com a escalada do coronavírus ao redor do mundo, e com três membros de equipes da Fórmula 1 isolados após apresentarem sintomas do Covid-19, o GP da Austrália segue com sua realização nesse final de semana.

Para evitar maiores problemas, a organização modificou alguns eventos do final de semana, como a sessão de autógrafos sendo substituída por uma entrevista ao vivo com os pilotos, para diminuir a interação com os fãs. Já as equipes estão implementando medidas próprias para reduzir o contato entre pilotos e jornalistas.

Falando em um evento da Red Bull para a imprensa, Alexander Albon e Max Verstappen tiveram uma zona de exclusão de 2 metros ao seu redor durante a coletiva.

O piloto tailandês disse: "Mesmo andando por Melbourne, é visível que há uma atmosfera bem diferente da que vimos no passado. Mesmo tendo feito apenas um ano com a F1 aqui"

Sobre as medidas que estão sendo tomadas, Albon falou sobre a necessidade de encontrar algo que funcione, devido à gravidade da situação: "Não sei o que estão tomando de medidas por lá, mas espero que seja possível encontrar um balanço entre pilotos e equipes pela segurança, porque obviamente é um problema sério".

A Renault já está tomando medidas similares, ao retirar Daniel Ricciardo da lista de pilotos que participariam da coletiva de imprensa da FIA, que será feita na quinta-feira no circuito de Albert Park.

GALERIA: Veja imagens da quarta-feira em Melbourne