A organização do GP da Austrália de Fórmula 1 confirmou nesta quarta-feira que o final de semana terá uma mudança na programação, especialmente em eventos que contam com a presença dos pilotos devido à preocupações com o coronavírus, incluindo sessões de autógrafos sendo trocados por entrevistas ao vivo.

A Melbourne Walk, momento em que os fãs tradicionalmente tiram fotos com os pilotos quando chegam ao circuito, também será modificado, com "selfies, autógrafos e outros contatos diretos" sendo proibidos.

O Supercars, principal categoria do automobilismo australiano, seguirá a mesma direção, cancelando sessões de autógrafos.

"No atual momento, a Australian Grand Prix Corporation anuncia aos fãs mudanças no formato das sessões de autógrafo e nas operações da Melbourne Walk tanto para os pilotos da Fórmula 1 quanto do Supercars", diz um comunicado da AGPC. "Sessões de autógrafos passarão a ser entrevistas ao vivo. Os pilotos continuarão usando o Melbourne Walk, mas não terão interações próximas com os fãs, como selfies e autógrafos. Agradecemos sua compreensão e cooperação".

No momento, foi confirmado que três membros do paddock do F1 estão em isolamento enquanto esperam resultados de testes para saber se estão ou não com coronavírus.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Alex Albon, Red Bull Racing with medias Photo by: Jon Noble

Precauções com o coronavírus também devem afetar atividades de imprensa, com as equipes implementado "zonas de exclusão", para limitar a exposição dos pilotos aos jornalistas

A Renault não liberou Daniel Ricciardo e Esteban Ocon para participar da coletiva de imprensa, após a divulgação da nova pintura da equipe na noite passada em Albert Park.

"Obviamente enquanto planejávamos esse evento, esperávamos uma atmosfera menos carregada", disse o chefe da equipe, Cyril Abiteboul, à imprensa. "Estou me referindo às circunstâncias particulares que temos na Austrália e em Melbourne - porque geralmente esse é um momento que todos que estão na Fórmula 1 amam".

