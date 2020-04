Em meio à preocupações sobre o impacto que a disseminação do vírus teria em um paddock de Fórmula 1 bastante fechado, as equipes estão agindo com extrema cautela para evitar as possibilidades de qualquer infectado possa transmitir a doença para outras. Com alguns membros de equipe apresentando febre, um plano de contingência pra lidar com os primeiros casos foi colocado em prática.

Um membro da McLaren e dois da Haas foram avaliados na unidade de isolamento de Albert Park. Com os resultados dos exames levando várias horas para sair, as equipes confirmaram que os membros voltaram aos seus hotéis e colocados em isolamento até que seja confirmado se eles estão ou não com o vírus.

A McLaren divulgou um comunicado sobre o assunto: "Podemos confirmar que um membro da equipe está isolado no hotel como precaução, seguindo nossa política, após mostrar sintomas similares ao coronavírus. Estamos esperando os resultados e no momento não temos um prazo para isso. A equipe está operando normalmente".

Ainda não é certo qual seria o impacto para a F1 e o GP da Austrália caso algum desses membros testem positivo para o coronavírus. A Austrália aumentou seu combate para conter o vírus, anunciando a proibição de entrada de italianos no país a partir da noite desta quarta.

A medida não irá afetar os membros italianos da Ferrari, AlphaTauri e Pirelli que puderam entrar no país antes deste prazo. A F1 divulgou um comunicado mais cedo na semana falando que estava usando uma abordagem científica para lidar com a crise do Covid-19 e está montando um plano de ação caso tenham infectados.

"Temos times de especialistas dedicados em aeroportos, pontos de trânsito e nos circuitos para manter a segurança do pessoal, com foco no diagnóstico e na extração de casos suspeitos", disse. "Pontos de quarentena estão sendo instalados pelos promotores para lidar com casos suspeitos".

Como o coronavírus está impactando o mundo do esporte a motor