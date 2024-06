A Fórmula 1 não para, e a principal categoria do automobilismo mundial volta a acelerar já neste fim de semana, com mais uma edição do GP da Áustria no Red Bull Ring, sendo a 11ª etapa da temporada 2024 e a segunda parada de uma movimentada rodada tripla.

Depois de uma prova cheia de emoção em Barcelona, Max Verstappen voltou a respirar com mais tranquilidade no Mundial após vencer a sétima de dez corridas do ano até aqui. O holandês soma 219 pontos contra 150 do novo vice-líder, Lando Norris, que tem dois de vantagem para Charles Leclerc, que vem de duas corridas abaixo do esperado.

Um pouco mais atrás, Carlos Sainz é o quarto com 116 pontos, contra 111 de Sergio Pérez, completando o top 5 de pilotos.

Entre os Construtores, a Red Bull chegou aos 330 pontos, contra 270 da Ferrari, que já vê a McLaren mais próxima, com 237.

A Fórmula 2 acompanha novamente a F1 no Red Bull Ring para a realização da sétima etapa da temporada 2024, marcando a metade do campeonato.

Após seis etapas, Paul Aron segue na liderança com 100 pontos, contra 91 de Isack Hadjar. Mais atrás, Zane Maloney é o terceiro com 75, enquanto Jak Crawford e Dennis Hauger completam o top 5 com 62 e 56, respectivamente.

Franco Colapinto é o sexto, empatado com Hauger, enquanto Gabriel Bortoleto vem na sétima posição com 55, tendo perdido pontos e posições na tabela após a punição pelo incidente com Kush Maini na segunda prova de Barcelona. Já Enzo Fittipaldi, que não pontua desde a sua vitória em Jeddah, há quatro etapas, é o 11º colocado com 32.

Para fechar, a Fórmula 3 entra na segunda metade do campeonato com a sexta de dez etapas previstas. Leonardo Fornaroli é o líder com 84 pontos, contra 79 de Luke Browning. Gabriele Mini (72), Arvid Lindblad (71) e Dino Beganovic (65) completam o top 5.

Confira a programação do GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2024 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Áustria de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação (para a Sprint) Sexta-feira 11h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 07h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação (para o GP) Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 08h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

