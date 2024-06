Jos Verstappen, ex-piloto de Fórmula 1 e pai de Max Verstappen, participou do Rali Ypres na Bélgica neste fim de semana e protagonizou um acidente forte.

Jos vinha pelo traçado da corrida quando acabou acertando uma 'quina' e girou. O carro ficou bastante estragado, principalmente na parte dianteira, por conta das colisões subsequentes. Mesmo com a intensidade da batida, Verstappen ficou bem.

O Ypres Rali é o principal evento do Campeonato Belga de Rali e contou com a participação do Verstappen pai - que entrou na principal categoria do automobilismo, a F1, em 1994 e não teve uma carreira bem-sucedida quanto a do filho, Max Verstappen, tricampeão mundial.

