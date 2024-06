Schumacher testará F1 da Alpine e pleiteia vaga para 2025

Mick Schumacher testará um carro de Fórmula 1 da Alpine na próxima semana, enquanto a equipe continua a considerar suas opções para a escalação de pilotos de 2025.

A equipe francesa está atualmente avaliando pilotos para o próximo ano, depois de anunciar no início deste mês que se separaria de Esteban Ocon no final da temporada atual, enquanto o contrato do companheiro de equipe Pierre Gasly também expira após 2024.

O Motorsport.com revelou nesta segunda-feira que a Alpine emergiu como uma candidata para garantir Carlos Sainz para o próximo ano, mas o espanhol também é conhecido por ter ofertas da Sauber/Audi e da Williams.

O novo consultor da Alpine, Flavio Briatore, aparentemente tem ideias concretas sobre quem gostaria de ver na equipe no próximo ano, dizendo que Gasly está fazendo seu trabalho “bem”.

“Talvez coloquemos um jovem piloto ao lado dele. Ou até mesmo um mais velho”, disse Briatore na Espanha em entrevista ao Canal+.

Schumacher, que perdeu seu assento na Haas depois de 2023 e agora é reserva da Mercedes, terá a oportunidade de mostrar seu potencial como candidato no dia 3 de julho, quando completará um dia de testes em um A522 da temporada de 2022 em Paul Ricard.

Schumacher está associado à Alpine por meio de seu programa Hypercar no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Embora se espere que Gasly seja contratado pela Alpine, o site irmão do Motorsport.com, Motorsport-Total.com, relata que não está certo de que ele permanecerá na equipe de Enstone, já que o francês também está na lista de candidatos da Audi. Seidl está considerando para sua equipe caso Sainz decida ir para outro lugar, uma possibilidade que parece aumentar a cada dia.

O júnior da Red Bull, Liam Lawson, também é candidato à unidade Sauber/Audi.

A Sauber tem uma vaga para 2025, quando o atual piloto da Haas, Nico Hulkenberg, se juntará à equipe antes de sua mudança de identidade para Audi em 2026.

Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael, não será o único jovem piloto autorizado a pilotar o A522 no teste de Le Castellet, já que o piloto de testes australiano da Alpine, Jack Doohan, também está programado para participar.

Com Sainz ainda uma possibilidade, já que ele ainda não confirmou seus planos após sua saída da Ferrari, não é uma conclusão precipitada que a Alpine decidirá entre Schumacher e Doohan após o 'mano a mano' de Paul Ricard.

