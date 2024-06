Felipe Drugovich surge no mercado de pilotos, para 2025, da Fórmula 1 sendo associado a uma possível ida à Williams na próxima temporada.

De acordo com o jornalista suíço Roger Benoit, o brasileiro é o favorito para assumir o assento da equipe de James Vowles caso Carlos Sainz opte por escolher as outras opções livres no mercado: Audi, Haas e Alpine - por exemplo.

O paranaense, que é reserva da Aston Martin, ainda sonha com uma oportunidade na F1 e, recentemente, em entrevista, afirmou que espera que sua passagem pelas 24 Horas de Le Mans, realizada neste mês, possa ter mostrado um pouco mais do seu potencial.

Esta não é a primeira vez que Drugovich é vinculado à Williams. No ano passado, com os rumores de Logan Sargeant não seguiria no cockpit, o jovem campeão da Fórmula 2 era o nome mais cotado para o lugar. O que acabou não acontecendo, mas Felipe confirmou que esteve perto de ir para a equipe.

Atualmente, Felipe Drugovich disputa o European Le Mans que também conta com outros brasileiros no campeonato como Daniel Serra.

