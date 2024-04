Após uma ausência de quatro anos por conta da pandemia da Covid-19, o GP da China está de volta ao calendário da Fórmula 1, com a principal categoria do automobilismo mundial retornando ao circuito de Xangai neste fim de semana.

A quarta etapa da temporada 2024 traz ainda o primeiro fim de semana sprint do ano, com o novo formato de fim de semana: na sexta-feira teremos o único treino livre seguido da classificação para a sprint, no sábado o dia começa com a corrida sprint e termina com o quali para o GP, que mantém sua posição para o domingo.

No Mundial, Max Verstappen mantém a liderança com 77 pontos contra 64 de Sergio Pérez, enquanto Charles Leclerc tem 59, com Carlos Sainz em quarto com 55 e Lando Norris completando o top 5 com 37.

Confira a programação do GP da China de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 00h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 04h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sabado 00h Bandsports / F1TV Pro Classificação do GP Sábado 04h Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 04h Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação da Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

