Carros menores e espetáculo: a F1 que Newey gostaria de ver

Como o designer de carros de maior sucesso de todos os tempos da Fórmula 1, Adrian Newey viveu algumas épocas excelentes, e não tão boasem sua história.

Ao longo da sua carreira, vimos muitas ideias para a sua derradeira máquina de F1 – que incluía o famoso Red Bull X2010 criado para o Gran Turismo. Foi um fan car de 1.400 cv que quebrou o recorde de Suzuka em 20 segundos durante as corridas no simulador.

Mas entregar o carro de F1 perfeito não significa apenas ter os melhores carros, porque um grid cheio de X2010 provavelmente não proporcionaria as corridas brilhantes que os fãs desejam.

Em vez disso, criar uma F1 de sucesso requer a superação de uma série de demandas conflitantes para atingir metas que se unem para criar algo que seja verdadeiramente emocionante.

Portanto, quando a F1 está debatendo se a era das regras atuais entregou ou não tudo o que se esperava, e há intriga sobre o que podemos esperar de 2026, parecia o momento perfeito para se sentar com Newey e ouvir suas ideias sobre o que a F1 deveria ser.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com, Newey ofereceu uma visão fascinante e pragmática sobre a direção que ele achava que a F1 deveria seguir, já que há muitos aspectos no mundo em mudança que nos rodeia que significam que a cabeça tem que governar o coração atualmente.

“É aí que entram todos os enigmas”, disse Newey. “Acho que a maioria das pessoas diria, do ponto de vista do espetáculo, que você provavelmente quer um V10 de alta rotação, normalmente aspirado. Todos nós ansiamos pelos V10 e até pelos V8 dos anos 2000.

“Mas é claro que eles não são eficientes em termos de combustível. Então, é preciso ter o equilíbrio entre espetáculo versus responsabilidade social, ainda que o consumo de combustível dos carros em termos da poluição que é causada pelo esporte seja, na realidade, ínfimo.

“O maior contribuinte, de longe, são as pessoas que participam das corridas. E nesse sentido não é diferente do futebol ou de qualquer outro esporte internacional. Mas é a imagem e a popularização. Então, acho que esse é o seu primeiro enigma: a fonte de energia. Você busca a eficiência, que normalmente é relativamente silenciosa, porque o ruído é, na verdade, ineficiência?

Newey's Red Bull team is currently F1's dominant outfit Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“E no lado do chassi, para mim, é pequeno e leve. Os carros ficaram muito grandes. Esses são os fundamentos.”

“Você pode então começar a debater o quão rápido o carro deve ser, em termos de tempo de volta em desempenho de alta velocidade, mas o que você precisa lembrar é que a televisão invariavelmente parece desacelerar os carros.”

“Assistir a um carro de desempenho moderado não é muito emocionante. Os carros precisam ser adequadamente rápidos para começarem a parecer rápidos na TV.

A conversa de Newey sobre os enigmas de uma futura categoria de F1 vai ao encontro de um conflito que está no cerne do automobilismo.

Os reguladores e promotores das corridas querem regras que proporcionem emoções, enquanto é função das equipes produzir carros que, num mundo perfeito, deem o seu melhor e consigam dobradinhas enfadonhas. Produzir uma vitória divertida não traz mais pontos.

Estas duas forças que, em última análise, trabalham uma contra a outra são algo que Newey acredita que nunca poderá ser totalmente resolvido.

“A menos que você torne isso artificial, o que então começa a se tornar como o WWE, então não tenho certeza se você conseguirá”, disse Newey.

“A realidade é que as regulamentações que temos atualmente são indiscutivelmente as mais restritivas que já tivemos. Cada novo conjunto de regulamentos tende a ser mais restritivo do que os anteriores, e o limite de custos também foi introduzido para restringir os gastos das equipes maiores versus as equipes menores.

“E, no entanto, a ordem competitiva sob o limite de custos não mudou significativamente.”

Ter equipes e reguladores perseguindo objetivos competitivos não significa fracasso garantido, porque dentro de suas atribuições estão os ingredientes compartilhados que podem produzir grandes corridas.

Six different winners in as many races in 2012 will always be a feat that is tough to live up to Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Relembrando os bons momentos

Há também a importante consideração de que a F1 sempre lutará para viver de acordo com o que lembramos que o passado foi: que são os destaques memoráveis dos momentos icônicos e as corridas monótonas apagadas da memória.

“Temos o hábito de lembrar as corridas memoráveis”, acrescentou Newey. “Depois esquecemos aquelas que são um pouco chatas.

“A realidade é que houve muitas corridas monótonas ao longo dos anos. E talvez a temporada mais dramática, eu acho, tenha sido a de 2012, quando houve seis vencedores diferentes nas primeiras seis corridas.

“Acho que a beleza da F1 é que é homem e máquina. Dentro da máquina você tem o chassi e o motor. Portanto, você tem efetivamente três insumos principais para um pacote totalmente competitivo.

“Você não precisa necessariamente de todos os três para ser o melhor no grid, mas provavelmente se dois forem os melhores e o terceiro for bom, então você estará em uma posição razoável.

“Esse é o perigo da regulamentação excessiva, que se os carros se tornarem tão regulamentados e se tornarem efetivamente corridas de fórmula de marca única, então a história dita que sempre que uma categoria de corridas se torna de marca única, ela invariavelmente se torna menos popular.

“O melhor ou pior exemplo, seja qual for a forma como você queira encarar, é a Indy em meados dos anos 1990. Acho que havia quatro ou cinco fabricantes de chassi diferentes, três ou quatro fabricantes de motores diferentes, e sua popularidade estava começando a rivalizar com a F1 na época.

“Pouco depois disso, tornou-se uma categoria de marca única, certamente no chassi, e de duas marcas no lado do motor. E sua popularidade, na verdade, caiu.”

Newey feels the current balance on tyres is an effective one Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O papel dos pneus

Porém, uma F1 de sucesso não se trata apenas de acertar os carros, pois Newey vê algo igualmente importante: o impacto dos pneus.

Por mais que equipes e pilotos reclamem sobre a F1 estar em uma era de desgaste dos pneus, em que não conseguem dar o máximo a cada volta, Newey acha que o equilíbrio agora é muito bom.

“Acho que o desgaste dos pneus tende a receber uma má fama”, disse ele. “Mas, pessoalmente, acho que é realmente uma coisa boa. Isso dá origem a diferentes estratégias, inclusive se você estiver jogando as bolas para o alto e tentando: como fizemos na corrida do Texas [Austin] no ano passado.

“Se naquela corrida no Texas o desgaste dos pneus não fosse significativo, não teríamos chance de ajudar Max [Verstappen] a vencer aquela corrida. E essa é provavelmente uma das corridas mais emocionantes do ano.

“Então, acho que o grau dos pneus está realmente certo como o temos. Significa que, sem nos repetirmos, podemos ter estratégias diferentes e que carros diferentes têm um desempenho diferente em momentos diferentes da corrida.

“Isso dá um pouco de variedade e, em variedade, imprevisibilidade que de outra forma poderia faltar. Normalmente, as corridas em que o desgaste dos pneus é menos problemático e o grid acaba com uma parada, tendem a ser corridas um pouco mais chatas.”

Modern F1 cars are significantly bigger than the last Newey-designed McLaren title-winner, the 1999 MP4/14 Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

O tamanho do carro é fundamental

Em meio a conversas recentes nos círculos da F1 sobre o problema do retorno do ar sujo, apesar de todos os esforços feitos com as regras de 2022, Newey retorna ao seu ponto de vista original: que o tamanho dos carros é crítico.

“No lado aerodinâmico, especialmente nas corridas de 2022, os carros estavam acompanhando de perto, e mesmo agora ainda seguem de perto”, disse ele.

“Mas os carros talvez tenham ficado muito grandes. Eles são rápidos e pesados, e acho isso uma pena. Porque uma coisa que você pode dizer ao longo dos anos é que tudo o que os carros de F1 representam tende a ser popularizado no showroom.

“A mudança de marcha paddle shift obviamente surgiu na F1. E isso se tornou muito popular nos carros de rua agora.

“Quando os carros turboalimentados foram introduzidos na F1 nos anos 1980, a tendência era ver mais carros de estrada turboalimentados.

“Olhe para as asas de fibra de carbono – a maioria dos carros esportivos que você vê nas rodovias agora tem algum tipo de asa que sobe e desce. Então, isso populariza as coisas.

“Certamente se fala muito no momento, com razão, sobre ecologia e como reduzir os efeitos do setor automotivo no planeta. O que tende a acompanhar isso é principalmente uma obsessão em reduzir as emissões, talvez por meio de baterias ou hidrogénio, e não da utilização de combustíveis fósseis.

“Mas o mais importante para mim é a quantidade de energia que o carro usa. Porque isso é o principal: se estiver a utilizar enormes quantidades de energia, não importa de onde vem a fonte, essa energia tem que vir de algum lugar, mesmo que venha de uma turbina eólica, isso não significa, de forma alguma, zero emissões de carbono.

“Então, a chance da F1 seguir o caminho oposto, e ir para carros muito menores, mais leves e mais aerodinamicamente eficientes, acho que é o que eu certamente defenderia.

“Talvez isso começasse a desviar a maré desses monstros de três toneladas que estão destruindo nossas estradas e abrindo buracos.”

