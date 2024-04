A Ferrari garantiu sua posição como principal desafiante da Red Bull na Fórmula 1 em 2024, sendo a única outra equipe que venceu uma corrida até agora. Contudo, o que talvez seja mais curioso sobre o desempenho da Ferrari é que a equipe não trouxe grandes atualizações para o carro.

A primeira grande mudança para o SF-24 deve chegar no GP da Emilia Romagna, que será realizado em 19 de maio no Circuito de Ímola. Até agora, a Ferrari mudou apenas pequenos detalhes no carro.

No Japão, a equipe fez um pequeno ajuste na carenagem superior do braço da suspensão traseira. A Ferrari, assim como outras equipes, optou pelo que parece, pelo menos olhando por fora, ser uma combinação multilink no braço superior da suspensão.

Um aspecto fascinante do início da temporada da Ferrari é que ela não mudou as especificações da asa traseira nos quatro GPs até agora, embora todos os circuitos tivessem requisitos diferentes de downforce e arrasto.

As únicas mudanças na asa traseira que vimos apresentadas pela Ferrari, de acordo com os documentos apresentados pela FIA, são várias opções de configurações antigas — caso fossem necessárias para os GPs da Arábia Saudita e do Japão.

Nesses dois casos, as peças eram itens de 2023, não novas configurações desenvolvidas para o SF-24. Ambas eram alternativas que poderiam ser usadas caso as condições exigissem - mas, em última análise, não foram necessárias.

Em vez disso, a Ferrari foi capaz de adaptar seu carro às exigências de cada fim de semana de corrida, ajustando a configuração das asas.

Para as pistas de alto downforce, as asas tiveram seu layout de estilo biplano empregado no Bahrein (canto superior esquerdo) e no Japão (canto inferior direito), enquanto apenas um único elemento foi instalado na Arábia Saudita e na Austrália, embora com winglets adicionais instalados para o circuito de Albert Park.

Agora, todos os olhos estão voltados para o grande passo da Ferrari em Ímola.

ALONSO fica na ASTON até 26 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!