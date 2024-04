O tricampeão Max Verstappen criticou a decisão da Fórmula 1 em colocar a primeira sprint da temporada de 2024 no GP da China, enquanto o mundial retorna ao país após uma ausência de cinco anos no calendário devido ao impacto da Covid-19.

O fim de semana marca a volta ao Circuito Internacional de Xangai após cancelamentos sucessivos desde 2020 por conta da pandemia e da política local de combate. E a etapa marca um grande mistério, já que os carros atuais ainda não correram por lá.

E, nesse meio tempo, o circuito do reasfaltado. Com isso, as equipes têm ainda menos dados válidos sobre a pista de 5,4km, tornando o trabalho de preparação ainda mais complicado. E, para aumentar ainda mais as dores de cabeça, esse será o primeiro final de semana com sprint do ano, dando às equipes apenas um TL de 60 minutos para os ajustes de toda a etapa.

Quando questionado pelo Motorsport.com sobre a decisão de fazer uma sprint na China, Verstappen respondeu de forma sarcástica: "Foi uma decisão muito inteligente".

"Acho que não é algo certo, porque quando você fica longe de uma pista por tanto tempo, você nunca sabe o que vai vivenciar, então teria sido melhor um fim de semana normal. Do outro lado, torna as coisas mais 'apimentadas', e talvez seja isso que eles queiram ver. Mas, puramente de um ponto de vista de pilotagem e de performance do esporte, não é o mais inteligente a ser feito".

"Veremos quando chegarmos lá. Sempre amei pilotar lá, então com sorte iremos bem logo de cara e, com sorte, não precisaremos fazer muitos ajustes".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Os finais de semana sprint terão um novo formato neste ano. Na sexta acontece o treino livre e o quali da sprint, seguido da sprint no sábado cedo e a classificação do GP à tarde, com a prova principal no domingo. Com essa novidade, o parque fechado será aberto novamente entre o fim da sprint e o quali do sábado.

Mas a limitação dos treinos segue e, para Carlos Sainz, isso vai longe demais neste fim de semana em Xangai.

"Como circuito, a China é ótima, uma das favoritas dos pilotos. É uma pista excelente, que oferece várias oportunidades de ultrapassagem, então faz sentido termos uma sprint ali. Ao mesmo tempo, é o que estamos dizendo nos briefings dos pilotos com a FIA e a F1".

"Com esse tipo de carros, ir para uma pista com apenas uma hora de treino e, direto para o quali, com o regulamento atual, com o desgaste de prancha e mais coisas, o quanto que o carro pode quicar, não acho uma boa ideia termos a sprint ali após cinco anos longe".

"Ficamos sabendo também do recapeamento. Talvez para vocês em casa seja emocionante mas, para os engenheiros e pilotos, não deveríamos correr o risco".

