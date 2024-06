GP da Espanha | Sainz vai anunciar ida à Williams para F1 2025

Carlos Sainz será da Williams na Fórmula 1 2025! Após 'namoro' entre piloto e equipe, o anúncio deve ser feito neste fim de semana, quando se disputa o GP da Espanha, etapa 'de casa' do competidor que está de saída da Ferrari, na qual foi preterido em prol da contratação do britânico Lewis Hamilton.

A informação do iminente anúncio de Sainz na Williams é do Motorsport Week e vem dias depois de o Motorsport.com informar em primeira mão que o piloto espanhol poderia 'pintar' na equipe britânica de Grove.

Carlos também era desejado pela Sauber/Audi, mas preferiu o projeto da Williams -- o time inglês foi 'o que sobrou' para o competidor da Espanha, já que ele não se mostrou convencido pela aparente falta de competitividade do projeto suíço-alemão.

Além disso, Sainz não conseguiu espaço na Red Bull, que manteve o mexicano Sergio Pérez ao lado do holandês Max Verstappen, e nem na Mercedes, que deve promover o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, da Fórmula 2, ao status de companheiro do britânico George Russell, substituindo Hamilton.

Lewis, por sua vez, terá Charles Leclerc como companheiro, com o monegasco tendo um contrato de longo prazo com a escuderia italiana de Maranello. Sainz, então, ruma para a Williams na vaga do norte-americano Logan Sargeant, enquanto o anglo-tailandês Alex Albon continua no esquadrão britânico. O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa do GP da Espanha de F1, em Montmeló, na região de Barcelona, Catalunha.

Confira abaixo a programação e como assistir ao GP da Espanha, décimo evento da temporada 2024 da F1 e que contará com etapas de F2, F3 e F1 Academy, além da agenda dos programas ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira a programação do GP da Espanha de F1 e saiba onde assistir tudo:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 06h35 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 10h Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 05h40 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 03h50 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 13h Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h50 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sexta-feira Após a Classificação PÓDIO Sábado Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

