A Ferrari está enfrentando uma luta cada vez mais dura para garantir os serviços de Adrian Newey depois que a Aston Martin recebeu a lenda do design da Fórmula 1 para uma visita secreta à fábrica.

Há muito se sabe que a Aston Martin está interessada pelos serviços de Newey, com o Motorsport.com revelando em março que seu proprietário, Lawrence Stroll, havia feito uma oferta pessoal a ele.

Agora, enquanto Newey avalia o que planeja fazer a seguir - em meio a uma série de equipes ansiosas por ele se juntar a seus projetos - fontes revelaram que ele foi recebido recentemente para uma visita secreta às instalações da Aston Martin em Silverstone para ver como a equipe se desenvolve.

Foi sugerido que a equipe foi solicitada a desocupar a fábrica durante a visita, em uma tentativa de impedir que as notícias sobre a visita de Newey vazassem.

Embora a Ferrari seja a favorita de Newey há muito tempo, há dúvidas se ele estaria ou não interessado no tipo de mudança que seria necessária para um compromisso com a organização de Maranello.

Em vez disso, uma mudança para contar com a contribuição de uma equipa britânica seria mais lógica e parece não haver falta de partes interessadas.

Embora a Ferrari e a Aston Martin tenham sido as favoritas para garantir os serviços de Newey, fontes sugerem que a McLaren e a Mercedes também estão se esforçando nos bastidores para trazê-lo a bordo – embora ambas as equipes em público tenham mantido silêncio sobre as coisas e insistam que estão felizes com suas formações técnicas atuais. Williams também tentou cortejá-lo abertamente.

A Aston Martin certamente tem a ambição que Newey gostaria de ver em uma equipe, e uma mudança para lá levaria à renovação de uma relação de trabalho que ele tinha na Red Bull com seu diretor técnico Dan Fallows.

Também abriria as portas para uma parceria com Fernando Alonso, piloto com quem o próprio Newey disse ter tido o desejo de trabalhar em algum momento de sua carreira.

Falando no ano passado sobre os pilotos para os quais ele esperava projetar carros, Newey disse: "Trabalhar com Fernando e Lewis teria sido fabuloso. Mas isso nunca aconteceu. Às vezes são apenas circunstâncias, é assim que as coisas são."

O próprio Alonso também expressou esperança no ano passado de poder fazer algo com Newey no futuro.

“Ele é uma lenda do esporte”, refletiu Alonso. "Estivemos muito próximos algumas vezes de trabalhar juntos e conversamos sobre isso."

"Eu gostaria de um dia trabalhar com ele... Vou guiar o [Aston Martin] Valkyrie [projeto de carro de pista inicialmente liderado por Newey] em casa e isso vai me fazer feliz."

Um outro aspecto interessante da tentativa da Ferrari de atrair Newey tem sido a recente intriga sobre o futuro de Enrico Cardile, chefe do departamento de chassi e aerodinâmica.

Acredita-se que Cardile recebeu uma oferta séria da Aston Martin para se juntar à equipe, o que poderia ser tentador para o italiano se ele sentisse que a chegada de Newey à Ferrari ofuscaria a contribuição que ele deu à equipe.

Isso também poderia funcionar como um sinal de alerta para a Ferrari de que ela poderia arriscar perturbar algumas de suas estrelas se fizer um acordo com Newey.

A situação em torno da Aston Martin e de Newey e Cardile é a prova de que o dono da equipe, Stroll, não está parado em seu desejo de continuar adicionando força à equipe em sua tentativa de chegar à frente da F1.

Falando recentemente sobre a mentalidade da Aston Martin, Alonso disse: “Não há outra equipe no paddock com a ambição e os planos para o futuro que a Aston tem.

“Mas, ao mesmo tempo, você precisa atingir esses objetivos e entregar esses resultados.

“Essa equipe era muito nova há dois anos. Duplicou o número de pessoas que trabalhavam na fábrica. Eles estavam em um prédio antigo da Jordan, agora estão em uma fábrica supermoderna”.

