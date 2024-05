Carlos Sainz está considerando um futuro com a Williams na Fórmula 1. Não se trata de especulação, mas de uma negociação real que o 'staff' do espanhol está buscando como alternativa à escolha da Audi. À primeira vista, a dupla Sainz-Williams pode parecer surpreendente, mas uma análise mais profunda revela um cenário diferente.

Os últimos rumores confirmaram que, para Carlos (salvo qualquer reviravolta), as portas da Mercedes e da Red Bull estão fechadas, uma situação que priva Sainz da oportunidade de ter um lugar em uma equipe de ponta, pelo menos em 2025.

O cenário resultante é muito claro: Alpine, Haas, Williams e Sauber (leia-se Audi) permanecem no mercado. Com vistas à próxima temporada, entrar para a Williams não significa almejar pouco. Pelo contrário, se a tendência atual for seguida (em 2025 não deve haver novos projetos, mas desenvolvimentos dos monopostos na pista nesta temporada), o oposto será mais provável, ou seja, um pacote Williams mais competitivo.

Obviamente, a escolha também deve ser lida em 2026, já que nenhuma equipe (muito menos Sainz) está em busca de contratos anuais. Daqui a dois anos, elas estarão partindo de uma folha de papel em branco, o que obviamente também será o caso da Audi e da Williams.

No caso da equipe alemã, haverá a tão esperada estreia da primeira unidade de potência projetada e construída de forma independente, enquanto a Williams dependerá muito do projeto da Mercedes.

Se eles conseguirem fazer um trabalho em Brixworth que corresponda às altas expectativas de Toto Wolff, a Williams também se beneficiará, como aconteceu em 2014, quando a equipe britânica terminou em terceiro lugar no Campeonato de Construtores quando a unidade de potência híbrida fez sua estreia.

Haverá então um grande mercado de pilotos em 2026, já que muitos dos contratos assinados durante esta temporada expirarão, e Sainz (que terá 32 anos) poderá reavaliar seu futuro. Esse é, e será, um passo importante para Carlos, que não quer ser pego de surpresa como foi nesta temporada. A escolha dos próximos dois anos deve ser interpretada como o melhor compromisso possível para retornar ao lugar 'que conta' quando as portas das principais equipes se abrirem novamente.

Sainz não deixará passar muito mais tempo para tomar sua decisão, Audi ou Williams. É claro que a equipe britânica também considerou opções alternativas, com Valtteri Bottas no topo da lista do "plano B".

"Colocarei as opções na mesa e tomarei a decisão certa", explicou Sainz em reunião com a imprensa hoje. "Só posso dizer que, assim que todos os aspectos forem esclarecidos, isso se concretizará muito rapidamente. Mas, no momento, ainda não decidi, e posso acrescentar que não tenho prazos fixos a cumprir. O que estou prestes a tomar é uma decisão importante para minha carreira, em breve terei 30 anos e me darei todo o tempo necessário para avaliar cada detalhe da escolha que farei".

Colaborou Roberto Chinchero

SAINZ NA WILLIAMS, Drugovich DE OLHO. Norris contra Verstappen, que COBRA Red Bull! BOICOTE e Mônaco

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #283 - A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!