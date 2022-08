Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 segue acelerando neste fim de semana com o GP da Holanda, levando Max Verstappen a correr novamente em casa em Zandvoort, em um momento dos mais favoráveis para o atual campeão.

Com uma grande vitória em Spa-Francorchamps, ele abre agora 93 pontos de vantagem para o vice-líder, que agora é Checo Pérez. O mexicano aproveitou o dia problemático de Charles Leclerc para reassumir a segunda posição, abrindo cinco para o monegasco. Leclerc ainda vê Carlos Sainz se aproximando, com a diferença baixando para 15 pontos: 186 a 171.

Acompanhando a F1 em Zandvoort, a Fórmula 2 entra em seu antepenúltimo fim de semana, em um momento de novo crescimento para Felipe Drugovich.

Com uma grande recuperação no sábado e o pódio no domingo enquanto Theo Pourchaire abandonou na corrida principal, a vantagem do brasileiro volta a ser de 43 pontos, mais do que é distribuído em uma etapa da F2 (39), com 117 ainda em jogo.

Enzo Fittipaldi teve uma etapa discreta, pontuando apenas no domingo e, com isso, perdeu um pouco de terreno no campeonato, passando para a sexta posição. Mas o brasileiro da Charouz segue vivo na luta pela terceira colocação.

Já a Fórmula 3 entra em sua penúltima etapa. E com 78 pontos em jogo em quatro corridas restantes, a situação não poderia estar mais quente. Isack Hadjar mantém a ponta com 106 pontos, mas vê o top 5 muito próximo. Com uma vitória e um pódio, Oliver Bearman assumiu a segunda posição com 105, um a mais que Victor Martins, enquanto Arthur Leclerc tem 101 e Roman Stanek fecha com 96.

Caio Collet pontuou nas duas corridas, mas caiu uma posição no campeonato, passando para a nona colocação, com 63 pontos.

Confira a programação do GP da Holanda, que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 11h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 12h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h20 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 09h Bandsports Corrida 1 Sábado 05h25 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h45 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

