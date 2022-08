Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes parecia ter conseguido um grande avanço com o W13 na Hungria antes das férias de verão da Fórmula 1, já que Lewis Hamilton e George Russell terminaram no pódio e Russell também começou na pole. Mas a flecha de prata retrocedeu novamente em Spa, já que na classificação Hamilton e Russell só puderam terminar em sétimo e oitavo, a 1.8s do tempo mais rápido de Max Verstappen no Q3.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, qualificou o resultado de "inaceitável" e disse que foi a pior sessão de classificação que tinha experimentado em dez anos.

Quando perguntado o quão decepcionante foi o resultado dado o impulso que a Mercedes deu antes da pausa de verão, Hamilton respondeu: "Simplesmente não quero usar a palavra decepcionante, porque temos que lembrar que há 2000 pessoas na fábrica que estão trabalhando para que funcione."

"Claro que desejaria que tivéssemos acertado, trazido melhoras que nos impulsionassem e que estivéssemos lutando lá na frente, mas é assim que é e dói. Acreditem em mim, dói.

"Mas, neste ponto, você só tem que rir e dizer que não estou lutando por um campeonato. Se eu ficar muito sério e muito para baixo...Tenho a responsabilidade de tentar manter a moral alta e que temos que seguir pressionando, não podemos desanimar.

"Sim, é uma droga e é lento."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Hamilton sente que a Mercedes precisa focar em mudar o carro do próximo ano para assegurar em eliminar as características que tornaram o W13 tão difícil de manejar por ele e Russell.

"Essa é a maior diferença que já tivemos em uma classificação", Hamilton disse.

"O que fazemos é falar sobre as reuniões que teremos na próxima semana e falar sobre os próximos passos e onde queremos estar com o carro do próximo ano, o que podemos tirar do nosso entendimento do carro aqui e aplicar no próximo para ter certeza de que não será como este de forma absoluta."

"É nisso que estou tentando me concentrar."

