A novela sobre o futuro de Oscar Piastri na Fórmula 1 ganhou novos contornos durante a passagem da categoria pela Bélgica. O chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, inclusive chegou a afirmar que o australiano "sorriu e agradeceu" quando recebeu a notícia de que correria pela equipe francesa antes de sua publicação nas redes sociais afirmando que não seria piloto da Alpine em 2023.

O caos no mercado de pilotos começou após o anúncio da aposentadoria de Sebastian Vettel, que levou à contratação de Fernando Alonso pela Aston Martin. Rapidamente a Alpine anunciou Piastri ao lado de Esteban Ocon para 2023, apenas para o australiano vir à público negar que correria pelo time francês.

Com um acordo com a McLaren, a declaração de Piastri iniciou uma verdadeira guerra nos bastidores pelo seu futuro, com uma reunião da Junta de Reconhecimento de Contratos nesta segunda-feira (29) decidindo quem está com a razão nesta história.

Falando em Spa sobre o caso, Szafnauer afirmou que notificou o atual campeão da F2 sobre sua promoção durante uma sessão no simulador na segunda-feira após o GP da Hungria.

"Eu falei a Oscar antes do anúncio. Ele estava no simulador, então fui atrás dele, e ele sorriu e agradeceu. Montamos o release rapidamente".

Szafnauer ainda teve que explicar porque o release de anúncio foi liberado sem declarações de Piastri, afirmando que o documento foi "escrito rapidamente e não queríamos um vai e vem com sua equipe".

E questionado sobre como ficou sabendo que Piastri havia dito que não correria pela Alpine em 2023, ele disse: "Ouvimos pelas redes sociais".

Sobre a decisão da JRC, Szafnauer se disse confiante de que o contrato da Alpine terá ganho de causa, afirmando que o acordo foi assinado em novembro do ano passado.

"O contrato é válido até 2024, com uma opção no fim de 2023. Vou dizer apenas isso, mas há muito mais. Como disse, não gosto muito de falar sobre especificidades".

Szafnauer disse que é "desapontador" o fato de Piastri não estar cumprindo sua promessa de correr pela equipe se tiver a chance, mas afirmou que o relacionamento "não foi impactado".

Piastri não esteve com a Alpine em Spa como planejado, cumprindo horas de simulador na fábrica da equipe em Enstone.

