O GP da Hungria sofreu um duro golpe nesta quinta-feira e agora parece improvável de acontecer no dia 2 de agosto, depois que o governo do país estendeu a proibição de reuniões públicas.

Embora algumas restrições a lojas, restaurantes e escolas sejam gradualmente relaxadas, um bloqueio a eventos envolvendo mais de 500 pessoas foi estendido para 15 de agosto. Isso já levou ao cancelamento de vários grandes festivais musicais.

A F1 esperava manter a Hungria como terceiro destino no calendário de 2020, depois da Áustria e da Grã-Bretanha. No entanto, mesmo um evento a portas fechadas ultrapassaria o limite de 500 pessoas.

Falando no início desta semana antes do último anúncio, o organizador da prova, Zsolt Gyulay, disse que o circuito estava aberto a todas as opções e que o governo está totalmente por trás do evento.

"Estamos em contato diário com o detentor dos direitos", disse Gyulay, CEO da Hungaroring Sport, ao Motorsport.com.

"A Liberty está ciente de que estamos abertos a todos os tipos de soluções e estamos prontos para organizar uma corrida. O caminho a seguir é definitivamente fora do nosso controle e depende da situação em que o país está.”

"Estamos aguardando o relaxamento das medidas e como e quando a vida volta ao normal. Juntamente com os austríacos e britânicos, também confirmamos que estamos totalmente comprometidos em iniciar a temporada de F1."

"Falamos sobre a opção de uma corrida a portas fechadas, mas o protocolo ainda está sendo desenvolvido para a Áustria. Se foi desenvolvido, certamente cumpriremos os regulamentos também."

"É claro que também depende muito do conjunto de regras do governo. No entanto, uma coisa é certa, tanto para o governo quanto para a Hungria, é muito importante organizar o GP."

Questionado se havia sido discutido uma data alternativa, ele disse: "Por enquanto, não existe outra data.”

Gyulay disse que a corrida pode ser realizada com ou sem espectadores, dependendo das circunstâncias.

"Existem duas opções. A primeira é que organizemos uma corrida fechada para os fãs, assim como a Áustria. Certamente, isso significaria uma grande perda para o promotor.”

"A segunda opção é organizar a corrida com os fãs, nos quais temos 35 anos de experiência. No ano passado, quebramos o recorde, com base nos ingressos vendidos antecipadamente, era esperado um número semelhante para a corrida deste ano."

"É claro que a compra de ingressos parou desde o início do coronavírus, e precisamos nos adaptar à nova situação.”

Gyulay indicou que até agora não houve discussões com a F1 sobre a realização de duas corridas no local.

"É muito cedo para falar sobre isso, porque as negociações ainda não estão acontecendo nesse momento. O circuito é adequado para organizar duas corridas consecutivas. Além disso, o país se beneficiaria do ponto de vista turístico e econômico, se as equipes passaram duas semanas na Hungria.”

O circuito deveria ter construído uma nova torre de controle e boxes para a corrida deste ano, mas as obras foram adiadas.

