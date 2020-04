Enquanto a temporada de Fórmula 1 de 2020 permanece suspensa devido à pandemia do novo coronavírus, os preparativos para o game F1 2020, continuam, visando o lançamento no dia 10 de julho.

O GP da Holanda 'original' deveria acontecer neste fim de semana, então a Codemasters - produtora do jogo - divulgou imagens de uma volta no renovado circuito de Zandvoort, com Max Verstappen a bordo de seu Red Bull RB16.

“A equipe fez um trabalho incrível em recriar todos os aspectos do circuito. A curva final para a reta longa é algo que os players vão gostar”, disse Lee Mather, diretor de jogos de franquia da Codemasters na F1.

“Zandvoort é altamente técnico com variações de altitude, curvas cegas e pontos de frenagem variáveis. É um ataque aos sentidos e não dá aos jogadores um momento para descansar."

Zandvoort é uma das duas novas pistas incluídas no novo jogo de F1, a outra é o de Hanoi, que deveria sediar o GP do Vietnã em abril.

O game F1 2020 deve incluir um modo em que os jogadores possam criar suas próprias equipes pela primeira vez na história da franquia da Codemasters.

Eles poderão competir por seu próprio time, investir em instalações e negociar acordos de patrocínio, além de navegar no mercado de pilotos da F1 e F2.

A Codemasters também confirmou a arte da capa do F1 2020, que terá Lewis Hamilton e Sebastian Vettel na edição padrão do jogo no Reino Unido.

Max Verstappen e Charles Leclerc estarão na capa das edições holandesa e italiana, enquanto Sergio Pérez e Carlos Sainz Jr. na Espanha e México.

GALERIA: Relembre todos os carros da Red Bull na F1

Galeria Lista 2005 : Red Bull Racing RB1, motor Cosworth 1 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Christian Klien e Vitantonio Liuzzi 2006 : Red Bull RB2, motor Ferrari 2 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard, Robert Doornbos e Christian Klien 2007 : Red Bull RB3, motor Renault 3 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2008 : Red Bull RB4, motor Renault 4 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : David Coulthard e Mark Webber 2009 : Red Bull RB5, motor Renault 5 / 16 Foto de: LAT Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2010 : Red Bull RB6, motor Renault 6 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2011 : Red Bull RB7, motor Renault 7 / 16 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2012 : Red Bull RB8, motor Renault 8 / 16 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2013 : Red Bull RB9, motor Renault 9 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Sebastian Vettel e Mark Webber 2014 : Red Bull RB10, motor Renault 10 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel 2015 : Red Bull RB11, motor Renault 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 2016 : Red Bull RB12, motor TAG-Heuer (Renault) 12 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos : Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2017 : Red Bull RB13, motor TAG-Heuer (Renault) 13 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2018 : Red Bull RB14, motor TAG-Heuer (Renault) 14 / 16 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pilotos : Daniel Ricciardo e Max Verstappen 2019 : Red Bull RB15, motor Honda 15 / 16 Foto de: Erik Junius Pilotos : Alexander Albon, Pierre Gasly e Max Verstappen 2020 : Red Bull RB16, motor Honda 16 / 16 Foto de: Red Bull Content Pool Pilotos : Alexander Albon e Max Verstappen

