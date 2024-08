GP da Itália de F1: Horários e como assistir à etapa de Monza

E voltamos para a Velha Bota! A Fórmula 1 retorna ao país no Mediterrâneo para a 16ª etapa do ano, neste final de semana, para o GP da Itália. A corrida, disputada no histórico circuito de Monza, é a segunda após a pausa de agosto da F1.

A edição de 2024 da corrida chega junto do contexto da vitória absoluta de Lando Norris na Holanda, por mais de 22 segundos de diferença para o segundo lugar, e numa crescente da McLaren que caminha para se estabelecer como o carro referência desta temporada.

Se o sentimento no lado laranja da força é de otimismo, a Red Bull chega a Monza questionada e com o alarme tocando, pela McLaren estar se aproximando cada vez mais no campeonato de construtores e com Max Verstappen sem vencer há cinco corridas.

Para os conterrâneos da Ferrari, a emoção para a corrida é de empolgação após voltar ao pódio, com a terceira colocação de Charles Leclerc, e uma boa corrida de recuperação de Carlos Sainz, que chegou na quinta colocação.

Já a Fórmula 2 realiza a 11ª de 14 etapas da temporada 2024. Com o campeonato próximo de sua reta final, a briga está quente. Isack Hadjar mantém a liderança com 165 pontos, contra 129 de Gabriel Bortoleto, enquanto Paul Aron caiu para terceiro, com 124. Zane Maloney é o quarto com 111, enquanto Jak Crawford completa o top 5 com 100. Já Enzo Fittipaldi é o 11º, 58.

Para fechar, a Fórmula 3 faz a última etapa da temporada, com uma briga intensa pelo título. Leonardo Fornaroli assumiu a liderança, tendo 129 pontos, enquanto Gabriele Mini caiu para segundo com 128, contra 123 de Luke Browning, 113 de Arvid Lindblad e 100 de Dino Beganovic.

Confira a programação do GP da Itália, 16ª etapa da temporada 2024 e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP da Itália de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 12h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports / F1TV Pro

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!