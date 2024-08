F1: Sainz acredita que Ferrari chegará a Monza com "moral elevada"

Carlos Sainz largou como décimo, mas cruzou a linha de chegada em quinto no GP da Holanda. Charles Leclerc, por sua vez, saiu de sexto para terceiro. O resultado de ambos os pilotos surpreendeu positivamente a Ferrari, que chegou em Zandvoort sem grandes expectativas para o fim de semana de Fórmula 1.

Agora, o espanhol avaliou que teve uma boa corrida, apesar do cenário se apresentar de maneira muito difícil. Desta maneira, Sainz acredita que a escuderia chegará em Monza com a moral elevada e vão poder ter mais confiança para tomar a pista.

"Definitivamente não pensei que a corrida seria tão boa. Acho que essa é a essência deste ano, é muito difícil entender o que os carros estão fazendo".

Piloto também pontuou que começaram o fim de semana cravando tempos um segundo a menos que o pole position, Lando Norris, mas algo mudou de sábado para domingo e o SF-24 parecia mais confortável na pista.

"Ontem estávamos a um segundo da pole position, mas terminamos a corrida em quinto lugar. Foi uma corrida inesperadamente positiva".

"Fizemos boas ultrapassagens ao longo da corrida e tivemos um ritmo rápido, especialmente com pneus duros. Charles também teve um domingo muito bom e estou feliz pela equipe".

"Definitivamente iremos para Monza com o moral elevado. Mal posso esperar para correr na frente dos tifosi".

