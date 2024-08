Lando Norris venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 com uma sólida vantagem de mais de 22s em cima de Max Verstappen. Com mais uma vitória em 2024, não tem como não se questionar? Norris consegue vencer o campeonato de pilotos ou só um milagre faria isso acontecer?

Matematicamente não é impossível, mas seria uma reviravolta que causaria mais espanto que a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari. Norris deve ser esperançoso em conseguir contrariar as 'odds'?

A resposta é 'sim', contudo, ela vem com acompanhada de um 'mas...'

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, debriefs with Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O que Norris precisa fazer?

Em primeiro lugar, Lando vai precisar da ajuda de Oscar Piastri. O britânico precisará que o australiano foque completamente em 'perturbar' Verstappen nas corridas que ainda restam na temporada e seja 'figurinha carimbada' no top 3 para que Norris consiga superar os 70 pontos de diferença.

Lando pode vencer todas as nove corridas restantes - e as três sprints - e ainda assim não ter a quantidade de pontos necessários, caso Max termine em segundo lugar em todas elas.

, Norris terminaria com 474 pontos, quatro atrás do tricampeão mundial. Com cinco voltas mais rápidas, o britânico recuperaria o 'atraso', mas esta hipótese transita em um terreno instável. A Red Bull pensaria duas vezes antes de sacrificar a corrida de Pérez para conseguir o ponto da volta mais rápida? Com certeza não.

Neste caso, Piastri precisa ficar entre Norris e Verstappen em, pelo menos, dois GPs para fazer a estratégia funcionar. Se Lando tiver um fim de semana ruim e terminar 'apenas' em segundo em uma ocasião, Oscar terá que repetir a posição em duas ou três corridas a mais para fazer a diferença.

Está nas mãos de Norris neste momento.

Se ele não vencer mais nenhuma corrida neste ano e, teoricamente, terminar em segundo lugar em todas as corridas de Monza até Abu Dhabi, Verstappen precisará apenas de alguns quartos e quintos lugares para bater Lando e confirmar o título.

Mesmo que Norris seja o modelo de perfeição e ganhe todas as corridas até o Natal, ele não ganha o título a menos que Max Verstappen e Red Bull cometam uma série de erros espetaculares que reduzam exponencialmente a diferença de pontos.

