Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 terá um fim de semana importante em solo italiano. O Autódromo de Monza recebe novamente a principal categoria do automobilismo mundial para mais um GP da Itália, na celebração do centenário de um dos circuitos mais importantes do mundo.

Após conquistar a 10ª vitória na temporada 2022, Max Verstappen chega à Itália buscando outros recordes que pode bater em meio à conquista do bicampeonato. O mais provável deles é o de piloto com mais vitórias em uma mesma temporada, marca que hoje é compartilhada entre Michael Schumacher e Sebastian Vettel, com 13 triunfos cada.

Mas certamente a Ferrari vai fazer de tudo para evitar mais um triunfo do holandês. Correndo em casa, o time de Maranello vai pra cima para garantir uma vitória de Charles Leclerc ou Carlos Sainz. E para a Scuderia, essa vitória é necessária, já que a Mercedes voltou a reduzir a diferença no Mundial de Construtores após os resultados da Holanda.

E o fim de semana em Monza não será importante apenas para a categoria-rainha. A Fórmula 2 pode coroar um novo campeão já nesta etapa, a penúltima de 2022: Felipe Drugovich. Após a vitória na corrida principal de Zandvoort, o brasileiro abriu 69 pontos para o francês Theo Pourchaire, com apenas 78 em jogo.

Com isso, Drugo pode inclusive ser campeão na corrida do sábado, basta manter a diferença para Pourchaire em pelo menos 66 pontos, já que restarão apenas 65 em jogo nas provas restantes.

Após um quinto lugar na corrida de domingo, Enzo Fittipaldi chegou a 111 pontos e ocupa o P7 na classificação geral. O brasileiro está vivo na luta pela terceira posição do campeonato, 19 atrás de Logan Sargeant.

E enquanto a F2 realiza a penúltima etapa de 2022, a Fórmula 3 define seu campeão já no fim de semana. E a briga pelo título está bem aberta. Depois de Zandvoort, Victor Martins retomou a liderança com 126 pontos, cinco a mais que Isack Hadjar.

Com 39 pontos em jogo, o top 6 do campeonato ainda está vivo na luta pelo título: Roman Stanek é o terceiro, com 109, seguido de Oliver Bearman com 105, Zane Maloney, 102 e Arthur Leclerc, 101. Já Caio Collet é o oitavo colocado, com 80 pontos.

Confira a programação do GP da Itália, que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 13h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h35 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

PÓDIO: Verstappen DESPACHA Hamilton, que DETONA ERRO da Mercedes na Holanda! RUSSEL é 2º e LECLERC 3º

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music