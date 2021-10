De acordo com análise de Marc Surer, que correu na Fórmula 1 e atualmente é comentarista da categoria na Sky Sports Germany, Sergio Pérez não é um segundo piloto tão confiável quanto Valtteri Bottas, ao longo que a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título de 2021 chega à reta final.

Com sete corridas pela frente, o campeonato está polarizado entre os dois e seus companheiros de equipe, Valtteri Bottas e Sergio Pérez, podem ter um papel decisivo. E aí, na opinião de Surer, que a escuderia alemã leva a melhor.

Surer vê um ponto fraco crucial no desempenho do mexicano até agora nesta temporada: seus resultados nas classificação. O piloto da Red Bull precisa estar "mais perto de ser capaz de influenciar a estratégia da Mercedes", disse o suíço em uma análise para o canal Formel1.de no YouTube.

"Pode-se presumir: Bottas costuma estar lá e pode influenciar os planos da RBR em cada caso”, explicou. O comentarista também ressaltou que, se fosse chefe de equipe, escolheria o finlandês como piloto número 2 para as corridas restantes: "Simplesmente porque está lá."

"Ele está na frente e, talvez com uma boa largada, possa bloquear o seu rival. Se o outro vier de muito longe, nunca se sabe se vai chegar no primeiro pelotão para ter alguma influência", acrescentou sobre Pérez.

Os números mostram que Bottas parece ser o melhor número 2 no ranking. O finlandês da Mercedes já esteve na pole em 2021, Sergio ainda não. E a posição média de Valtteri no grid, 6,5, é mais de uma melhor que a do mexicano (7,9). Isso apesar das penalidades.

Surer explicou: "Normalmente temos apenas um pit stop. Portanto, o segundo piloto tem que estar em uma janela antes da parada para que os outros saiam atrás dele quando entrarem nos boxes e então ficarem presos. Impedir outra equipe, esse é o trabalho do escudeiro. E Pérez não faz isso."

No entanto, ele também vê fraquezas em Bottas. O fato de não ter conseguido segurar Verstappen em Paul Ricard, Zandvoort e, mais recentemente, Sochi, pode ser atribuído a um mau desempenho por parte do finlandês.

No duelo particular entre os dois no campeonato, que pode ser de extrema importância para o mundial de construtores, o piloto da Mercedes tem 151 pontos em terceiro lugar contra 120 do da Red Bull, com Lando Norris entre eles com 139 tentos.

