Chegou a hora! Neste fim de semana, Interlagos volta a receber a Fórmula 1 novamente, após o cancelamento da etapa em 2020 por conta da pandemia da Covid-19. Agora com o nome de GP de São Paulo, a prova promete grandes emoções pelo momento da temporada 2021, além de ser o primeiro grande evento no país desde o início da crise sanitária.

A organização do GP espera um total de 170 mil pessoas no final de semana, com um retorno financeiro à cidade de São Paulo de R$700 milhões apenas em comércio e serviços, além de mais R$1,6 bilhão em imagem ao ano.

Quem vai a Interlagos precisa ficar de olho nas normas a serem cumpridas, especialmente a questão do passaporte sanitário. Para mais informações, clique aqui.

Falando sobre o campeonato, o GP de São Paulo será a 19ª etapa da temporada 2021, e a F1 volta a Interlagos em um momento crucial para o campeonato.

Com a vitória no México, Max Verstappen aumentou para 19 pontos a vantagem que tem sobre Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos. Mas, com 107 ainda em jogo nas quatro etapas finais, nem a Mercedes aceita que tudo esteja acabado e nem a Red Bull acredita que já tenha o título garantido.

E se a distância no Mundial de Pilotos é considerável, entre os Construtores, a situação é bem diferente. Com Valtteri Bottas 'roubando' o ponto extra de Verstappen na volta final do GP do México, a Mercedes se mantém à frente, mas com uma vantagem mínima para a Red Bull.

Se você vai para Interlagos, não esqueça da capa de chuva! A previsão para a região do Autódromo é sempre imprevisível, mas a meteorologia aponta a chance de precipitações para os três dias.

De acordo com o Climatempo, as temperaturas devem ser amenas para frias ao longo do fim de semana, com máximas de 19, 18 e 19 graus e mínimas de 14, 13 e 13. Apesar da previsão de sol no sábado e no domingo, há a chance de garoas na tarde de sexta e precipitações no sábado e no domingo.

Confira a programação do GP em São Paulo, que terá ainda a terceira e última edição da corrida sprint em 2021, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h30 Bandsports Treino Classificatório Sexta-feira 16h Bandsports Treino Livre 2 Sábado 12h Bandsports Corrida Sprint Sábado 16h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 14h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 18h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

