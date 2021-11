Max Verstappen sente que sua ultrapassagem dupla em cima de Valtteri Bottas e Lewis Hamilton na primeira curva do GP do México de Fórmula 1 foi algo realizado "realmente no limite", destacando o desafio da manobra que executou, sendo fundamental para sua vitória no domingo.

Com isso, Verstappen aumentou sua vantagem para Hamilton no Mundial de Pilotos ao obter sua nona vitória de 2021 neste domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, terminando impressionantes 16 segundos à frente do rival.

A vitória veio após Verstappen ter problemas na classificação, saindo apenas em terceiro. Mas ele conseguiu usar o vácuo de Bottas na chegada à curva um para passar a dupla da Mercedes por fora.

A manobra garantiu que Verstappen não tivesse que lidar com o ar sujo atrás das Mercedes, sendo algo crítico para seu triunfo. Questionado pelo Motorsport.com sobre o movimento, ele explicou que sua posição na pista, pelo lado de fora da curva, significava que ele poderia frear mais tarde que Hamilton ou Bottas.

"Não tem como treinar uma largada, porque no final você pode estar na esquerda, meio ou direita, dependendo do que acontece. Mas como eu estava por fora e na linha certa, sabia exatamente onde frear".

"É sempre complicado. O carro do lado de dentro está completamente no lado sujo, porque ninguém está passando ali, então não pode frear tarde como quem está por fora, também por causa do ângulo da curva".

"Eu sabia onde estava freando, foi realmente no limite, porque vocês puderam ver que eu estava bem próximo da linha branca, no limite da pista. Eu sabia que, se alguém freasse mais tarde por dentro, teria saído da pista. Então arrisquei e funcionou".

Christian Horner, chefe da Red Bull, elogiou o movimento de Verstappen, classificando-o como "a parte mais importante" de sua vitória.

"Ele encontrou um espaço. Fiquei surpreso ao ver que eles deram espaço a ele. Tenho que admitir que Valtteri foi bem justo. E eu achei que Max tinha perdido o ponto de frenagem, porque ele reduziu muito tarde".

"Mas ele fez dar certo e, a partir dali, ele controlou a corrida. Foi uma prova bem simples para ele".

