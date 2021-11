Apesar da derrota para a Red Bull no GP do México, Toto Wolff acredita que a disputa pelos títulos de 2021 da Fórmula 1 segue viva, negando que a esperança esteja escapando pelos dedos.

A Mercedes chegou ao domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez com a expectativa de converter sua primeira fila no grid em um resultado que aumentassem as chances de Lewis Hamilton.

Mas tudo foi por água abaixo já na largada. Max Verstappen fez uma bela manobra por fora na curva um para assumir a ponta e entregar uma vitória dominante, enquanto Hamilton foi o segundo, à frente de Sergio Pérez. Já Valtteri Bottas, que sofreu um toque na primeira volta, acabou fora dos pontos.

Com esses resultados, Verstappen aumentou sua vantagem para Hamilton no Mundial de Pilotos para 19 pontos, enquanto a Mercedes se manteve na ponta entre os Construtores, mas com apenas um de distância para a Red Bull.

Por terminar atrás de Verstappen em cinco das últimas sete corridas, Hamilton viu a diferença no Mundial aumentar para quase uma vitória, entregando à Red Bull o favoritismo com quatro provas para o fim.

Mas Wolff deixou claro que ninguém na equipe está aceitando a possibilidade de que o campeonato esteja escapando de suas mãos, citando o ritmo dominante na Turquia como prova de suas forças.

"Sou uma pessoa realista. Mas eu amo o automobilismo porque tudo pode acontecer. Nenhum de nós vai sair desse circuito com a mentalidade de que esteja escapando. Há quatro corridas pela frente, quatro vitórias para buscar, quatro abandonos para sofrer. E vamos seguir lutando".

"Sabemos que somos uma grande equipe. Nosso carro foi excepcionalmente bom na Turquia. E acho que temos tudo para vencer. Mas, quando você olha para a matemática, obviamente gostaria de estar 19 pontos à frente do que atrás. Mas é a vida".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Questionado se ele sente que uma vitória no Brasil seria uma obrigação para evitar que Verstappen abrisse mais de 25 pontos de vantagem no Mundial, Hamilton disse: "Naturalmente sinto que preciso vencer todas as corridas".

"Precisamos desses pontos extras, não perdê-los, para tentar retomar - esse é o objetivo para a última corrida, a penúltima até chegarmos aqui neste fim de semana. Mas eles foram muito rápidos. Demos tudo de nós, mas infelizmente não foi o suficiente para competir com eles no momento".

Além de ver a esperança do octa de Hamilton receber um golpe forte nas últimas etapas, a Mercedes viu sua vantagem de 36 pontos no Mundial de Construtores cair para apenas um com duas corridas.

Apesar dos resultados positivos para Verstappen, o chefe da Red Bull, Christian Horner, deixou claro que não há uma sensação em sua garagem de que o título está garantido.

"Não, ainda há 107 pontos em jogo, então há um longo caminho pela frente. A confiabilidade terá um papel crucial, maximizando todos os finais de semana com estratégias e pit stops".

"Tenho que dizer que a equipe foi impecável hoje, os pilotos fizeram um ótimo trabalho. A estratégia foi forte e os pilotos foram bem, então, no geral, uma performance muito forte".

