O GP de São Paulo de Fórmula 1, marcado para 14 de novembro em Interlagos, deve receber um grande público ao longo do fim de semana: cerca de 170 mil espectadores. A informação foi passada em coletiva com o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e outros secretários, que destacaram algumas informações importantes.

Além do grande número de fãs nas arquibancadas garantido por 94% da população da cidade vacinada com as duas doses contra a Covid-19, de acordo com as informações da prefeitura, o evento deve dar um retorno significativo ao comércio, imagem e publicidade.

Segundo Orlando Faria, secretário municipal de Habitação de São Paulo, a cidade arrecadará cerca de R$ 700 milhões entre serviços e comércio, R$ 1,6 bilhões em imagem ao ano e o GP terá espaços para publicidade da prefeitura na pista e arquibancada. Cada 1 real investido pelo governo rende 5,2, de acordo com Nunes, que citou estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A expectativa de público é de cerca de 170 mil ao longo do fim de semana, informou o promotor Alan Adler. Para comparecer ao autódromo, o cidadão deverá ter tomado ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 ou apresentar um teste negativo, desnecessário para quem já estiver totalmente imunizado. A organização ainda deve abrir mais um lote de 1000 ingressos.

A organização do GP de São Paulo vai exigir documento com foto e o comprovante de vacinação completo (duas doses ou dose única) “apresentado obrigatoriamente através do aplicativo Chronus i-Passport, o passaporte sanitário oficial do evento, que estará disponível gratuitamente e o cadastro deverá ser feito até o dia 10 de novembro”.

Mais de 8500 pessoas deverão estar trabalhando em função do evento, que terá transmissão para 180 países, segundo Nunes. O GP de São Paulo inicia seus trabalhos em 12 de novembro com o primeiro treino livre e a classificação para a corrida sprint. No sábado, dia 13, ocorre a terceira edição da prova, novo formato de qualificação da F1, bem como mais um treino livre antes dela. O GP propriamente dito será no domingo (14).

F1 2021: RED BULL se dando bem no MÉXICO e BRASIL? Entenda por que ALTITUDE ajuda time de Verstappen

