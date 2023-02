Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! A temporada 2023 da Fórmula 1 começa neste fim de semana, com o GP do Bahrein recebendo novamente a principal categoria do automobilismo mundial, apenas uma semana após a conclusão dos testes de pré-temporada.

Após três dias de testes, os fãs finalmente verão a real ordem de forças do grid de 2023, com as novidades dos carro sendo realmente colocadas sob teste uns contra os outros.

Confira a programação do GP do Bahrein, que abre a temporada 2023 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 12h Band e Bandsports Corrida Domingo 12h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 13h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 10h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 07h20 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 06h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h50 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

