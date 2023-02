Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin fez uma pré-temporada muito boa no Bahrein, algo que, somado às grandes expectativas que geraram durante o inverno com suas declarações, chamou a atenção de todo o paddock da Fórmula 1. Não é de estranhar que as equipas da zona intermédia os coloquem como um dos rivais a bater, mas é menos comum ver os líderes olharem para os passos em frente de uma equipe que foi sétimo na última classificação geral de construtores.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, foi um dos que falou sobre o desempenho apresentado pela equipe de Silverstone, mas garantiu que foi "difícil ler" o que os tempos refletiam a respeito do outros porque eram simples testes de inverno e não um GP.

Horner insistiu na melhoria da Aston Martin e destacou as habilidades de seu principal piloto: "Acho que eles deram um grande passo. Parece que seu o conceito do carro os levou adiante e eles não estão muito longe, Fernando [Alonso] em particular parece muito competitivo."

"É muito difícil dizer", disse Horner à F1. "A Ferrari parece rápida, a forma da Mercedes é difícil de ler no momento. Eles estão escondendo algo? Veremos na próxima semana, acho que tudo ficará claro."

No entanto, ele está confiante nas capacidades de seu RB19 nas mãos de um Max Verstappen que acaba de conquistar dois títulos mundiais consecutivos, o que o torna o piloto a ser batido na temporada de 2023: “[O carro] tem sido bastante consistente com Max, o que é sempre bom de se ouvir, então o desenvolvimento e a direção que procuraremos para otimizá-lo para corridas futuras é o mesmo entre os dois lados da garagem, isso é encorajador”.

Além disso, Horner revelou o motivo pelo qual não distribuem o tempo de pista de seus pilotos da mesma forma que seus rivais: "Acho que nossa preferência é, uma vez que um piloto e seus engenheiros estão em ritmo, em vez de parar para o almoço, continue com ele ao longo do dia."

"Claro, isso é diferente para cada equipe, mas se adapta mais aos planos que tínhamos neste teste em particular", declarou Christian Horner, que viu como Sergio Pérez estabeleceu o tempo mais rápido nos testes de pré-temporada nos últimos dias antes do GP inaugural de 2023.

