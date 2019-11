GP do Brasil: Hamilton lidera último treino livre em Interlagos

O hexacampeão mundial Lewis Hamilton foi o mais veloz e ficou no topo da tabela de tempos no terceiro treino livre para o GP do Brasil de Fórmula 1. O tempo do britânico foi de 1min08s320, 0s026 mais rápido do que o segundo melhor, Max Verstappen.

Assim que o treino começou as equipes mandaram os carros à pista para fazerem voltas de instalação, mas nos primeiros dez minutos apenas Robert Kubica marcou tempos, girando sempre em torno dos 1min13s. Quando Carlos Sainz Jr. fechou sua primeira passagem, foi quase 3s mais rápido do que o polonês.

Depois de 20 minutos de treino, Hamilton virou sua primeira volta rápida, já assumindo o topo da tabela, com 1min09s562, seguido de perto por Charles Leclerc, que ficou 0s037 atrás do hexacampeão. Alguns minutos depois, Verstappen baixou o tempo de referência em 0s235 e tomou a ponta.

Verstappen ficou pouco na liderança, pois depois de melhorar o próprio tempo, Vettel bateu o tempo do holandês e na sequência, Leclerc superou o tempo do tetracampeão e chegou à 1min08s611. Minutos depois, Hamilton reassumiu a liderança com 1min08s320.

Quando o controle de prova sinalizou que restavam apenas 10 minutos de ação na pista, Verstappen levou a Red Bull ao limite no primeiro setor, mas acabou perdendo tempo no fim e ficou na segunda posição.

As surpresas do treino ficaram por conta de Daniil Kvyat, que fechou na sétima posição e Antonio Giovinazzi, o oitavo melhor. As Mclaren fecharam o top-10.

Veja o resultado completo do TL3 em Interlagos:

Relembre os vencedores de todas as edições do GP do Brasil:

Galeria Lista 2018: Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 47 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel, Ferrari 2 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg, Mercedes 4 / 47 Foto de: XPB Images 2014: Nico Rosberg, Mercedes 5 / 47 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel, Red Bull 6 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: Jenson Button, McLaren 7 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Mark Webber, Red Bull 8 / 47 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel, Red Bull 9 / 47 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Mark Webber, Red Bull 10 / 47 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008: Felipe Massa, Ferrari 11 / 47 Foto de: XPB Images 2007: Kimi Raikkonen, Ferrari 12 / 47 Foto de: XPB Images 2006: Felipe Massa, Ferrari 13 / 47 Foto de: Ferrari Media Center 2005: Juan Pablo Montoya, McLaren 14 / 47 Foto de: McLaren 2004: Juan Pablo Montoya, Williams 15 / 47 Foto de: Shell Motorsport 2003: Giancarlo Fisichella, Jornan 16 / 47 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2002: Michael Schumacher, Ferrari 17 / 47 Foto de: BMW AG 2001: David Coulthard, McLaren 18 / 47 Foto de: Sergio Sanderson 2000: Michael Schumacher, Ferrari 19 / 47 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1999: Mika Hakkinen, McLaren 20 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Mika Hakkinen, McLaren 21 / 47 Foto de: LAT Images 1997: Jacques Villeneuve, Williams 22 / 47 Foto de: LAT Images 1996: Damon Hill, Williams 23 / 47 Foto de: LAT Images 1995: Michael Schumacher, Benetton 24 / 47 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1994: Michael Schumacher, Benetton 25 / 47 Foto de: LAT Images 1993: Ayrton Senna, McLaren 26 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell, Williams 27 / 47 Foto de: LAT Images 1991: Ayrton Senna, McLaren 28 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost, Ferrari 29 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Nigel Mansell, Ferrari - (Jacarepaguá) 30 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 31 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 32 / 47 Foto de: LAT Images 1986: Nelson Piquet, Williams - (Jacarepaguá) 33 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1985: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 34 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 35 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1983: Nelson Piquet, Brabham - (Jacarepaguá) 36 / 47 Foto de: LAT Images 1982: Alain Prost, Renault - (Jacarepaguá) 37 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981: Carlos Reutemann, Williams - (Jacarepaguá) 38 / 47 Foto de: LAT Images 1980: Rene Arnoux, Renault 39 / 47 Foto de: LAT Images 1979: Jacques Laffite, Ligier 40 / 47 Foto de: LAT Images 1978: Carlos Reutemann, Ferrari - (Jacarepaguá) 41 / 47 Foto de: LAT Images 1977: Carlos Reutemann, Ferrari 42 / 47 Foto de: LAT Images 1976: Niki Lauda, Ferrari 43 / 47 Foto de: Sutton Motorsport Images 1975: Carlos Pace, Brabham 44 / 47 Foto de: LAT Images 1974: Emerson Fittipaldi, McLaren 45 / 47 Foto de: LAT Images 1973: Emerson Fittipaldi, Lotus 46 / 47 Foto de: David Phipps 1972: Emerson Fittipaldi, Lotus - (Corrida não oficial da F1 em Interlagos) 47 / 47 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

Podcast: o que esperar do GP do Brasil de F1?

Nesta edição do podcast Motorsport.com Brasil, Carlos Costa e Gustavo Faldon falam sobre a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

