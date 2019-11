O piloto da Ferrari Charles Leclerc lamentou os erros que cometeu em suas duas tentativas de fazer a pole em Interlagos. No entanto, o monegasco lembrou que um bom resultado não teria feito grande diferença, já que cumprirá punição e perderá dez posições no grid de largada para o GP do Brasil de Fórmula 1.

Logo após o fim do treino classificatório, Leclerc publicou um texto nas redes sociais, lamentando o erro cometido na primeira tentativa do Q3.

"Estou desapontado comigo mesmo hoje. Eu cometi um erro em minha primeira volta no Q3, que poderia ter sido muito próxima da pole. O time merecia mais e não fiz o trabalho, de qualquer modo, não faria muita diferença já que tenho uma punição de dez posições no grid para amanhã".

Na sequência, o monegasco respondeu à perguntas na área de entrevistas e voltou a tocar no assunto, desta vez lamentando a perda de tempo no terceiro setor de sua última volta rápida.

"O tempo na segunda volta não foi bom o suficiente. Sem dúvida havia potencial para a pole. Os dois primeiro setores foram muito bons, mas na última curva tive um erro que me custou três décimos. Havia chances, mas foi minha culpa".

Comentando o prognóstico para a corrida, Leclerc disse: "Será difícil porque o ritmo de corrida não é nosso ponto forte, mas vou fazer todo o possível e tentar chegar ao pódio".

O monegasco, que largará com pneus médios em uma estratégia diferença dos rivais, disse que não vê grande diferença entre os compostos de pneus e que vai partir para cima.

"Para ser honesto eu acho que não há grande diferença entre os compostos médios e macios em termos de degradação, como pudemos ver no Q2. Vou tentar o máximo que puder e espero ter uma boa corrida. Vou pilotar no modo de ataque total".

