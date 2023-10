A turnê da Fórmula 1 pelo continente americano não para, e a principal categoria do automobilismo mundial volta a correr já neste fim de semana para mais uma edição do GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital do país.

Após uma etapa movimentada e polêmica em Austin, Max Verstappen chegou à 15ª vitória na temporada 2023, igualando sua marca do ano passado, e 466 pontos.

Já a briga pelo vice-campeonato parece ter dado uma esfriada após a desclassificação de Lewis Hamilton. Sergio Pérez aproveitou o revés do rival para subir para a quarta posição no GP, totalizando 240 pontos contra 201 do heptacampeão. Com 112 pontos em jogo nas quatro últimas etapas do ano, a vida do piloto da Mercedes fica mais difícil.

Quarto colocado, Fernando Alonso abre outro pelotão com uma disputa interessante. O espanhol tem 183 pontos contra 171 de Carlos Sainz, 159 de Lando Norris, 151 de Charles Leclerc e 143 de George Russell.

Já entre os Construtores a Red Bull chega a impressionantes 706 pontos contra 344 da Mercedes e 322 da Ferrari. Já a McLaren assumiu a quarta posição com 242 contra 236 da Aston Martin.

Confira a programação do GP do México, 19ª etapa da temporada 2023, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 19h Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 18h Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 17h Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 18h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

