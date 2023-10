Após Lewis Hamilton cruzar a linha de chegada na segunda posição GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, todos estavam sorrindo na sua equipe, já que ele ficou a apenas dois segundos da vitória. No entanto, após algumas horas após a bandeira quadriculada ser agitada e uma investigação em andamento, a FIA decidiu desqualificar tanto o heptacampeão quanto Charles Leclerc por irregularidades técnicas em seus carros.

Parece que o W14 não atendeu ao limite máximo permitido no desgaste das placas do assoalho após saltar sobre as imperfeições da pista de Austin, e isso levou os comissários a retirar o pódio que ele havia conquistado. Embora o inglês não tenha tido tempo para falar com a imprensa presente na pista, devido à duração do processo, ele se manifestou por meio de sua equipe.

"Em primeiro lugar, parabéns ao Max [Verstappen] e à Red Bull. Eles fizeram um trabalho incrível durante todo o ano, dominaram e foram quase impecáveis, estávamos nos aproximando deles no final, tinha esperança de conseguir, mas só precisava de mais algumas voltas", disse o britânico no site da Mercedes. "Em geral, hoje não tivemos um desempenho ótimo. Tínhamos um bom ritmo e me senti muito bem no carro."

"Foi difícil competir com aqueles ao meu redor porque estavam muito rápidos, mas podemos ficar satisfeitos com muitas coisas. Sinto-me positivo porque estamos progredindo, embora, pensando bem, poderíamos ter vencido hoje. É decepcionante que tenham nos desqualificados após a corrida, mas isso não tira mérito ao progresso que fizemos neste fim de semana", continuou.

Por sua vez, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, explicou os motivos que levaram à desqualificação de seu piloto: "Voltando ao resultado da corrida e à desqualificação, a escolha das configurações em um fim de semana de corrida sprint é sempre um desafio, com apenas uma hora de treino livre, e ainda mais em um circuito acidentado como o COTA, com um novo pacote."

"No final, tudo isso não importa. Outros acertaram onde erramos, e não há margem para manobra no regulamento, temos que aceitar, aprender e voltar mais fortes no próximo fim de semana", concluiu o líder da equipe.

