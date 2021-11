Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta ao Autódromo Hermanos Rodríguez pela primeira vez desde 2019, para um GP do México que pode ser determinante na luta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo título de 2021.

Com uma vitória no GP dos Estados Unidos, pista que anteriormente favorecia mais a Mercedes, Verstappen abriu 12 pontos de distância para Hamilton, e entra em uma sequência de provas que podem ser fundamentais em sua campanha pela conquista do primeiro título.

A Red Bull sempre teve bom rendimento no México. Verstappen venceu os GPs de 2017 e 2018, enquanto a Mercedes venceu as outras três edições, com Nico Rosberg em 2015 e Hamilton em 2016 e 2019.

A expectativa da Red Bull é de maximizar as oportunidades de pontuar no México e Interlagos para abrir uma boa vantagem para o rival, mas tanto Christian Horner quanto Toto Wolff adotam discursos sobre como a imprevisibilidade de 2021 até aqui pode deixar a disputa no GP em aberto para qualquer uma das duas equipes.

Em boa fase, com pódios nas ultimas duas corridas, outro piloto que vai querer fazer bonito no fim de semana é Sergio Pérez. O piloto da casa vai em busca de seu melhor resultado no México, tendo como melhor posição de chegada até aqui a sétima colocação em 2017 e 2019. A boa performance do mexicano pode ser ainda mais importante para a Red Bull, colocando-o como uma pedra no sapato de Hamilton.

No momento, a previsão do tempo aponta um final de semana seco, apesar de uma pequena chance de chuva fraca no fim da sexta-feira. Já a média de temperatura não deve ser muito alta, com máximas de 23, 22 e 21 graus na sexta, sábado e domingo, e mínimas de 12, 13 e 12.

Confira a programação do GP do México, além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, que conta com mudanças nos horários devido ao fato da etapa ser realizada em um fuso atrás do de Brasília.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 14h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 18h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Treino Classificatório Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 16h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 18h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h F1 - RESSURREIÇÃO: FERRARI mais PRÓXIMA de alcançar POTÊNCIA do motor MERCEDES? Entenda a teoria Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA? SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music