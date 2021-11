Desde que Max Verstappen estreou pela Red Bull na Fórmula 1, o único piloto a ter conseguido bater o holandês foi Daniel Ricciardo, que o venceu na pontuação do campeonato duas vezes (2016 e 2017) e perdeu uma (2018), onde teve muitos problemas com o carro da escuderia. No entanto, o líder do mundial de 2021 não concorda que tenha sofrido alguma ameaça do australiano.

Segundo ele, a experiência do ex-companheiro de equipe o colocava em vantagem, bem como suas vivências distintas. Verstappen 'pulou etapas' para chegar à categoria máxima do automobilismo ao não disputar a Fórmula 2 (GP2 à época), que é o último degrau na escada para a divisão, e ter feito sua primeira corrida oficial com apenas 17 anos.

"Acho difícil comparar de forma justa", disse o holandês à revista GP Racing sobre os números dele e de Ricciardo. "Também melhorei, porque tenho cada vez mais maturidade."

"Ele ainda é um pouco mais velho e tem mais experiência, mas acho que ganhei muita nos últimos anos, enquanto no início ainda era bem novo e não tinha muita noção dos monopostos, porque fiz um ano na Fórmula 3, um na Toro Rosso, e depois fui para a Red Bull."

A dupla correu junta na equipe austríaca entre 2016 e 2018. No primeiro ano, o australiano marcou 256 pontos contra 204 do holandês. Em 2017, o placar foi 200 a 168 e na última temporada juntos, Verstappen venceu o duelo por 249 a 170.

F1 - RESSURREIÇÃO: FERRARI mais PRÓXIMA de alcançar POTÊNCIA do motor MERCEDES? Entenda a teoria

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: