Felipe Massa declarou torcida para Max Verstappen na reta final da atual temporada da Fórmula 1, emocionante como "todos querem ver", segundo ele. O ex-piloto de Ferrari e Williams concedeu uma entrevista ao jornal espanhol AS, onde comentou sobre o campeonato de 2021 e o surgimento de uma nova rivalidade mítica na categoria entre o holandês e Lewis Hamilton.

De acordo com o brasileiro, sua preferência pelo piloto da Red Bull é pelo desejo de alguém diferente conquistar o título. Desde o começo da era híbrida em 2014, apenas a Mercedes foi campeã tanto do mundial de pilotos quanto de construtores. A única que a desafiou foi a escuderia de Maranello em 2017 e 2018, mas perdeu fôlego na reta final, algo que não parece que vá acontecer com a equipe austríaca.

"É um campeonato muito emocionante. Temos o que queremos, uma luta entre dois pilotos e duas equipes", comentou Massa a respeito da temporada, antes de relembrar seu ano emblemático. "Espero que assim seja até a última curva da última corrida, como foi comigo em 2008."

"Meu favorito é Verstappen. É importante que um novo piloto vença, não gosto que seja sempre o mesmo. O Hamilton merece e é incrível, com todos os recordes, mas o meu apoio vai para o Max. Depende do trabalho dele agora no final do campeonato, mas tem uma grande oportunidade."

Para Felipe, os duelos entre os protagonistas de 2021 podem se estender nos próximos anos, mas a diferença de idade entre os dois pode ser um empecilho para o quanto isso durará, já que Hamilton tem 36 anos e está bem mais perto de se aposentar do que Max, de apenas 24.

"Acho que [pode se criar um duelo] sim", disse o brasileiro. "No entanto, vai depender de quantos anos Lewis vai querer continuar competindo. Até o momento, acho que pode surgir uma grande rivalidade entre os dois."

