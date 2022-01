Romain Grosjean disse que adorou o final emocionante da Fórmula 1 de 2021 e espera que seu teste com a Mercedes aconteça neste ano.

Falando em uma coletiva de imprensa da Indy, o piloto da Andretti Autosport-Honda foi perguntado o que ele achava de seus ex-colegas Lewis Hamilton da Mercedes e Max Verstappen lutando pelo título de 2021 em Abu Dhabi.

"Eu adorei!" respondeu Grosjean. “Foi emocionante, meu coração estava batendo como o inferno. E acho que ter dois carros brigando por uma volta pelo Campeonato Mundial foi incrível.”

“Acho que a concepção errada é pensar que o campeonato mundial foi em uma volta. Foram 22 GPs, e se você olhar para a temporada inteira, você sabe que Max teve o furo em Baku, Valtteri Bottas bateu em Verstappen na Hungria, houve a corrida de Silverstone [confronto entre Hamilton e Verstappen]. Acho que no final, se olharmos quantos pontos foram perdidos por Verstappen, não necessariamente por culpa dele, ele foi quem mais merecia o campeonato.”

“Na corrida de Abu Dhabi, Lewis merecia mais o campeonato. Ele teve azar na última volta. Mas como fã de corridas, adorei aquela última volta e foi super emocionante de assistir.”

Grosjean também defendeu o diretor de corridas Michael Masi.

“Existem algumas maneiras de ver”, disse Grosjean, que saiu da F1 para a IndyCar no final de 2020.

“Para Lewis, definitivamente não foi uma grande decisão, mas como fã, como espectador do esporte, acho que Michael Masi tomou a decisão certa. Não acho que o campeonato teria sido bom terminar com safety car. Não teria sido bom terminar com os caras separados na pista sendo o primeiro e o segundo separados por alguns carros.”

“Eu estava mais do lado de Lewis do que de Max, então fiquei meio que ‘Oh, Lewis perdeu na última parte da temporada; Max fez o mesmo, fez um trabalho incrível. Mas eu achei muito legal juntar esses dois caras.”

