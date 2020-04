Há 36 anos, Ayrton Senna estreava na F1 no GP do Brasil

Em 25 de março de 1984, a Fórmula 1 iniciava sua temporada daquele ano com o GP do Brasil, que ficou marcado com o quinteto de pilotos que faziam sua estreia na categoria naquela prova. Entre eles, Ayrton Senna e Martin Brundle. Além deles, Stefan Bellof, Philippe Alliot e François Hesnault.

Entre os novatos, Senna foi o melhor qualificado na classificação. O futuro tricampeão mundial largaria apenas na 17ª colocação e, apesar de ter feito um tempo 5s mais alto que o da pole, de Elio de Angelis com sua Lotus, ele estava a frente de seu companheiro de Toleman, o venezuelano Johnny Cecotto.

Brundle, que havia perdido para Senna na Fórmula 3 Britânica em 1983, foi o 19º. Hesnault foi o 20º, Bellof o 23º e Alliot o 26º e último do grid.

Na corrida, Senna foi o primeiro a abandonar, com seu primeiro GP na F1 durando apenas oito voltas, antes de um problema no turbo. Ao longo da prova, Bellof, Alliot e Hesnault também abandonaram, enquanto Martin Brundle foi o único dos novatos a ver a bandeira quadriculada, terminando em quinto lugar.

Porém, no final do ano, a equipe de Brundle, a Tyrell acabou sendo desqualificada de toda a temporada por várias quebras do regulamento técnico, incluindo o uso de esferas de chumbo no tanque de combustível como lastro.

No final da temporada de 1984, Senna foi o melhor dos cinco novatos no Mundial de Pilotos. O brasileiro terminou em nono, com 13 pontos conquistados e empatado com Nigel Mansell. Senna subiu ao pódio três vezes, com um segundo lugar (em Mônaco) e dois terceiros lugares (Grã-Bretanha e Portugal).

Mesmo com bons resultados, o primeiro ano de Senna na F1 não foi dos mais fáceis. Das 16 provas do ano, o brasileiro abandonou 7 etapas, não conseguiu se classificar no GP de San Marino (ele terminou a classificação em 28º, com apenas 26 vagas no grid), além de não ter participado do GP da Itália, após ser suspenso pela Toleman por um GP por não ter avisado a equipe que havia assinado contrato com a Lotus para 1985.

Para relembrar a ocasião, o Motorsport.com montou uma galeria com imagens do GP do Brasil de 1984, que você confere abaixo:

Galeria Lista Mechanics on Elio de Angelis's Lotus 95T Renault 1 / 76 Foto de: LAT Images Stefan Bellof, Tyrrell 012 Ford, with Martin Brundle 2 / 76 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart 3 / 76 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart, Teo Fabi, Brabham BT53 BMW, Johnny Cecotto, Toleman TG183B Hart, Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford, and Thierry Boutsen, Arrows A6 Ford 4 / 76 Foto de: LAT Images Michele Alboreto, Ferrari 126C4, leads Derek Warwick, Renault RE50 5 / 76 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann 6 / 76 Foto de: Ercole Colombo Drivers group photo with Jean-Marie Balestre 7 / 76 Foto de: Ercole Colombo Patrick Tambay, Renault RE50 8 / 76 Foto de: LAT Images Nigel Mansell's Lotus 95T Renault beside a John Player Special-liveried BMW 9 / 76 Foto de: LAT Images Eddie Cheever, Alfa Romeo 184T 10 / 76 Foto de: LAT Images Elio de Angelis, Lotus 95T Renault, Michele Alboreto, Ferrari 126C4. They lead Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG, Alain Prost, McLaren MP4-2 TAG, and Derek Warwick, Renault RE50 11 / 76 Foto de: LAT Images Thierry Boutsen, Arrows A6 Ford 12 / 76 Foto de: LAT Images Teo Fabi, Brabham BT53 BMW 13 / 76 Foto de: LAT Images Keke Rosberg, Williams FW09 Honda, Team principal Frank Williams and technical director Patrick Head 14 / 76 Foto de: LAT Images Jacques Laffite, Williams FW09 Honda 15 / 76 Foto de: LAT Images Nigel Mansell, Lotus 95T Renault, leads Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG, and Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW 16 / 76 Foto de: LAT Images Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG 17 / 76 Foto de: LAT Images René Arnoux, Ferrari 126C4 18 / 76 Foto de: LAT Images Keke Rosberg, Williams FW09 Honda 19 / 76 Foto de: LAT Images Keke Rosberg, Williams FW09 Honda, and Patrick Head 20 / 76 Foto de: LAT Images Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford 21 / 76 Foto de: LAT Images René Arnoux, Ferrari 126C4, leads Elio de Angelis, Lotus 95T Renault 22 / 76 Foto de: LAT Images Patrick Tambay, Renault RE50 23 / 76 Foto de: LAT Images McLaren members celebrate Alain Prost's victory 24 / 76 Foto de: LAT Images Michele Alboreto, Ferrari 126C4, leads Nigel Mansell, Lotus 95T Renault, and Derek Warwick, Renault RE50, at the start 25 / 76 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW 26 / 76 Foto de: LAT Images Philippe Alliot, RAM 02 Hart 27 / 76 Foto de: LAT Images Michele Alboreto, Ferrari 126C4 28 / 76 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW 29 / 76 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW, with Paul Rosche of BMW 30 / 76 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW 31 / 76 Foto de: LAT Images Piercarlo Ghinzani, Osella FA1F Alfa Romeo 32 / 76 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, Brabham BT53 BMW 33 / 76 Foto de: LAT Images Niki Lauda, Jean-Marie Balestre and Alain Prost 34 / 76 Foto de: Ercole Colombo Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG, leads Patrick Tambay, Renault RE50 35 / 76 Foto de: LAT Images Riccardo Patrese, Alfa Romeo 184T, with smoke at the rear 36 / 76 Foto de: LAT Images René Arnoux, Ferrari 126C4 37 / 76 Foto de: LAT Images Patrick Tambay with Carlos Reutemann 38 / 76 Foto de: Ercole Colombo Patrick Tambay, Alain Prost, Niki Lauda, Michele Alboreto and Marc Surer 39 / 76 Foto de: Ercole Colombo Patrick Tambay, Nelson Piquet and Nigel Mansell 40 / 76 Foto de: Ercole Colombo Stefan Bellof, Tyrrell 012 Ford 41 / 76 Foto de: LAT Images The Ferrari 126C4 of Michele Alboreto and René Arnoux 42 / 76 Foto de: LAT Images René Arnoux, Ferrari 126C4 43 / 76 Foto de: LAT Images Riccardo Patrese, Alfa Romeo 184T 44 / 76 Foto de: LAT Images Alain Prost, 1st position, Elio de Angelis, 3rd position, Keke Rosberg, 2nd on the podium 45 / 76 Foto de: LAT Images Stefan Bellof, Tyrrell 012 Ford 46 / 76 Foto de: LAT Images Thierry Boutsen, Arrows A6 Ford 47 / 76 Foto de: LAT Images Thierry Boutsen, Arrows A6 Ford 48 / 76 Foto de: LAT Images Alain Prost, 1st position, holds his trophy alongside Keke Rosberg, 2nd position, and Elio de Angelis, 3rd position 49 / 76 Foto de: LAT Images Nigel Mansell, Lotus 95T Renault 50 / 76 Foto de: LAT Images Alain Prost, 1st position,Keke Rosberg, 2nd position, and Elio de Angelis, 3rd position, FISA President Jean-Marie Balestre 51 / 76 Foto de: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4-2 TAG, celebrates victory 52 / 76 Foto de: LAT Images Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault 53 / 76 Foto de: LAT Images Nigel Mansell, Lotus 95T Renault 54 / 76 Foto de: LAT Images Andrea de Cesaris, Ligier JS23 Renault 55 / 76 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart 56 / 76 Foto de: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4-2 TAG, takes the chequered flag 57 / 76 Foto de: LAT Images Eddie Cheever, Alfa Romeo 184T 58 / 76 Foto de: LAT Images Nigel Mansell, Lotus 95T Renault 59 / 76 Foto de: LAT Images Elio de Angelis, Lotus 95T Renault 60 / 76 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart 61 / 76 Foto de: LAT Images François Hesnault, Ligier JS23 Renault 62 / 76 Foto de: LAT Images Johnny Cecotto, Toleman TG183B Hart 63 / 76 Foto de: LAT Images Johnny Cecotto, Toleman TG183B Hart 64 / 76 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart 65 / 76 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart 66 / 76 Foto de: LAT Images Brazilian fans cheer on home heroes Nelson Piquet and Ayrton Senna 67 / 76 Foto de: LAT Images Stefan Bellof, Tyrrell 012 Ford 68 / 76 Foto de: LAT Images Jonathan Palmer, RAM 01 Hart, leads Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG 69 / 76 Foto de: LAT Images Elio de Angelis 70 / 76 Foto de: LAT Images Manfred Winkelhock, ATS D7 BMW 71 / 76 Foto de: LAT Images Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG 72 / 76 Foto de: LAT Images Martin Brundle, Tyrrell 012 Ford 73 / 76 Foto de: LAT Images Elio de Angelis, Lotus 95T Renault 74 / 76 Foto de: LAT Images Niki Lauda, McLaren MP4-2 TAG 75 / 76 Foto de: LAT Images Mauro Baldi, Spirit 101 Hart 76 / 76 Foto de: LAT Images

