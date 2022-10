Carregar reprodutor de áudio

O Brasil estará duplamente representado na Haas neste fim de semana, durante o GP do México, e pelo restante da temporada 2022 da Fórmula 1. A Oakberry anunciou nesta sexta-feira (28) que tornou-se a mais nova parceira da equipe americana.

Nesta sexta-feira, Pietro Fittipaldi vai à pista com o carro da Haas no primeiro treino livre para o GP do México já estampando a marca da Oakberry, que já possui uma marca no automobilismo, com a ORT, presente em categorias como a Porsche Cup e a Stock Car.

“Todos que me conhecem sabem que fazer parte da F1 sempre foi um dos meus sonhos", disse Georgios Frangulis, CEO e criador da Oakberry. "Sou um grande fã da Haas desde os primeiros dias da equipe e tenho certeza de que essa parceria será muito importante para a estratégia de posicionamento global da Oakberry".

"Estou muito feliz em trabalhar com o Pietro Fittipaldi, um grande piloto e já um de nossos parceiros, e agradeço ao Guenther e todos os membros da equipe em nos deixarem fazer parte desse seleto grupo de parceiros da Haas".

“Nós estamos felizes em receber a Oakberryno nosso time", comentou o chefe da Haas, Gunther Steiner. "Foi um timing perfeito para essa parceria, já que nosso piloto brasileiro, Pietro Fittipaldi, vai acelerar o VF-22 nesta semana no México".

"É muito bom ter outro parceiro no time, que mostra que cada vez mais o portfólio aumenta e mostra o quão importante é investir em um esporte que cresce muito rápido ao redor do mundo. Olho com bons olhos no que o futuro reserva para a Haas e a Oakberry".

“Estou muito feliz com essa nova parceria da Haas com a Oakberry", disse Pietro Fittipaldi. "Nós já somos parceiros no Fittipaldi Brothers, junto com meu irmão Enzo, desde o começo da temporada e a OAK tem sido um parceiro importante para nós desde então".

"Ter eles junto comigo na Haas é uma sensação muito especial especialmente pela Oakberry ser uma empresa brasileira e ter um patrocínio do meu país de volta na F1 é algo que me deixa muito animado e tenho certeza de que vai ser uma parceria muito vencedora".

