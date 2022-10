Carregar reprodutor de áudio

Enquanto a Red Bull foi multada em R$37mi, além de perder 10% de seus testes aerodinâmicos por estourar o teto orçamentário da Fórmula 1 em 2021, a Aston Martin recebeu uma multa de R$2,4 mi (450 mil dólares) em um Acordo de Violação Aceita com a FIA por uma violação nos procedimentos do regulamento financeiro.

Após o GP do Japão, a FIA anunciou que a Aston Martin e a Red Bull haviam violado o regulamento financeiro de 2021 por motivos distintos.

A Aston Martin operou dentro do teto orçamentário, diferentemente da Red Bull, mas a FIA determinou a violação de um dos protocolos do regulamento, levando a equipe a negociar com a Federação sobre o AVA.

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, a FIA explicou que a Aston Martin havia "incorretamente excluído e/ou ajustado gastos no cálculo de Gastos Relevantes", incluindo áreas como a construção de sua nova sede, taxas adicionais do túnel de vento e o novo simulador.

Por isso, a equipe foi multada em R$2,4mi, a ser pago nos próximos 30 dias.

Segundo a FIA, não há acusação ou evidência de que a Aston Martin teria agido em má fé, com desonestidade ou de forma fraudulenta durante o processo. O órgão também julgou que a equipe não buscou obter vantagens com as exclusões incorretas ou ajustes dos gastos.

Com a divulgação do AVA, o assunto está encerrado, fechando qualquer possibilidade de recurso da Aston Martin.

Segundo o comunicado da FIA, os custos incorretamente excluídos ou ajustados pela Aston Martin foram:

Custos referentes ao Artigo 3.1(h)(i) do Regulamento Financeiro (referentes à nova sede da equipe) Entendimento dos Custos Relevantes referentes às previsões do Artigo 4.1(b)(ii) (sobre taxas de crédito em Pesquisa e Desenvolvimento) Custos referentes ao Artigo 3.1(h)(i) do Regulamento Financeiro (custos do novo simulador) Custos referentes ao Artigo 3,1(o) do Regulamento Financeiro (sobre taxas adicionais do túnel de vento) Custos referentes ao Artigo 3.1(i) do Regulamento Financeiro (referente a bônus) Entendimento dos Custos Relevantes referentes às previsões do Artigo 4.1(a)(ii) (sobre o uso de componentes transferíveis) Entendimento dos Custos Relevantes referentes às previsões do Artigo 4.1(f)(i)(B) (sobre inventário de peças usadas) Custos referentes aos Artigos 3.1(h)(i) e 3.1(i) do Regulamento Financeiro (sobre gastos com serviços de escritório) Custos referentes ao Artigo 3.1(i) do Regulamento Financeiro (sobre gastos com alimentação do pessoal na sede da equipe) Custos referentes ao Artigo 3.1(i) do Regulamento Financeiro (sobre gastos com mesas e cadeiras) Entendimento dos Custos Relevantes referentes às previsões do Artigo 4.1(h) (sobre custos não registrados e perdas referentes ao custo de serviços referentes a patrocinadores) Custos referentes ao Artigo 3.1(j) do Regulamento Financeiro (sobre gastos com pessoal terceirizado)

